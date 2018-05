Nueva reunión fallida por el convenio de hostelería en la Costa del Sol

La reunión de la mesa negociadora del convenio de hostelería de la provincia de Málaga, entre patronal y los sindicatos CCOO y UGT, ha concluido sin acuerdo este lunes.

Los responsables de Hostelería y Turismo de CCOO y UGT en Málaga, Lola Villalba y Sergio de Oses, han asegurado que la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) ha indicado que "no tenía nada nuevo que aportar a la negociación "y se ha levantado de la mesa a los cinco minutos", lo que han calificado de "irresponsabilidad".

Así, han lamentado que el presidente de la patronal hotelera, Luis Callejón, "no tiene ningún poder de decisión" y han incidido en la necesidad de buscar ya "una solución". Ante esta situación, desde la Asociación de Hostelería Mahos, que agrupa al mayor número de trabajadores del sector, han convocado una nueva reunión el jueves a las 10:00, a la que los sindicatos irán "por responsabilidad y porque queremos ya una solución".

"Jamás ha pasado esto, ni jamás nos podíamos imaginar esta situación, con la importancia y la repercusión que tiene este convenio, el más importante de la provincia, y nos da la sensación que ni tan siquiera se lo toman en serio", han precisado.

Tras reprocharle los sindicatos la "pérdida de tiempo y la inmovilidad por parte de Aehcos", tanto UGT como CCOO están planteándose informar públicamente de la situación existente en la mesa negociadora.

Antes de la reunión de este lunes los sindicatos han recordado que si no se producían avances no descartaban la convocatoria de una huelga en el sector, pese a admitir que no era lo deseable dadas las fechas actuales cercanas a la temporada alta y en un sector tan sensible como el turístico.

Desde que el anterior convenio de hostelería finalizó en diciembre del pasado año, la mesa negociadora se ha reunido en nueve ocasiones, contando la de este lunes, sin que hasta ahora se haya desbloqueado la situación.

La falta de acuerdo y la postura "regresiva", según los sindicatos, de la patronal, llevó a los representantes de los trabajadores a realizar una marcha que salió el 22 de mayo desde Marbella (Málaga) y concluyó tres días después en la capital, en la sede de la Confederación de Empresarios de Málaga.

Durante esa jornada final fueron muchos los cánticos a favor de la huelga y contra la patronal, a la que los sindicatos reprochan no sólo no atender la subida salarial pretendida, de un cuatro por ciento anual; sino por la "merma" en las condiciones laborales pretendidas.

El consejero de Turismo y Deporte de Andalucía, Francisco Javier Fernández, ha apoyado a los empleados del sector y ha emplazado a los empresarios a ser "generosos" y compartir parte de los beneficios de esta industria con los trabajadores, "que fueron responsables durante la crisis económica". Así, este mismo lunes ha reclamado "capacidad, generosidad y posibilidades de entendimiento": "Creo que una huelga no nos vendría bien a nadie ni creo que la desee nadie".