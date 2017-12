Los 'riders' llegan a Málaga

Internet lo ha revolucionado todo, incluso algo tan antiguo como el servicio a domicilio que ahora vuelve a estar de moda gracias a la fuerte irrupción de firmas como Deliveroo, Glovo o Just Eat, entre otras. Los habrán visto por la calle. Jóvenes en bicicleta o moto ataviados con una caja amarilla o azul detrás y cierta prisa porque llevan comida y hasta otros productos para los clientes que están pacientemente esperando en casa. A estos ciclistas se les llama riders, son comunes en grandes ciudades, ya están también presentes en Málaga y se espera que aumenten más su legión.

Una de las empresas que están desarrollando este servicio en Málaga es Deliveroo. Fue fundada hace apenas cuatro años en Londres y en estos momentos está presente en 150 ciudades de 12 países de Europa, Asia y Australia con un ejército de 30.000 riders y trabajando con más de 30.000 restaurantes. A España llegaron en otoño de 2015 y, por ahora, colaboran con 2.000 restaurantes en 19 ciudades y un millar de transportistas. Tras impulsar el modelo de negocio en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Bilbao, entre otras, entraron en Málaga hace apenas tres meses con la oferta gastronómica de 32 restaurantes de diversas temáticas entre los que se encuentran cadenas como Tuk Tuk, Haagen Dazs o Café & Te y centros locales como Beher, La Calle Burger, Il Colosseo u Okami. "La elección de Málaga viene motivada por su dimensión, el dinamismo de su economía y el perfil de sus ciudadanos y restaurantes", explican fuentes de la compañía, que subrayan que, pese a llevar poco tiempo en la ciudad, quieren crecer en los próximos meses alcanzando una cobertura de 70 restaurantes y colaborar con 20 riders, lo que les permitiría a su vez extender su radio de acción.

Glovo es otra de las firmas que se empiezan a hacer conocidas en Málaga, principalmente en el centro de la ciudad porque trabajan con el reparto de comida a domicilio de McDonalds y es frecuente ver a sus ciclistas junto a este establecimiento en la plaza de la Marina. Están creciendo rápido pues la empresa fue fundada en Barcelona en 2015 y ya están presentes en varios países gracias, entre otras cosas, a que han conseguido captar más de 30 millones de euros de inversores para su expansión. Su fortaleza es que, además del envío de comida, se ofrecen a comprar y llevar a la casa del cliente cualquier cosa, desde productos farmacéuticos sin receta hasta regalos.

En este vertiginoso mundo del transporte contratado a través de plataformas digitales, la empresa Just Eat es casi una veterana ya que está presente en Málaga desde enero de 2012. Su modelo de negocio es distinto pues mientras que los riders de Deliveroo o Glovo reciben los pedidos on line, compran el producto y lo llevan a la casa o trabajo del cliente, Just Eat no gestiona el reparto de la comida sino que pone en contacto, a través de su página en internet y de su aplicación en el teléfono móvil, a restaurantes con clientes. "Cada restaurante es quien decide interna e independientemente cómo gestionarlo (con repartidores propios, con una empresa de reparto externa, etcétera). Los restaurantes asociados a la plataforma pueden adquirir productos y materiales de reparto como cajones para las motos, chaquetas, mochilas o cajas de pizza con la marca de Just Eat para su establecimiento en la tienda on line exclusiva para los socios de Just Eat, pero la empresa no cuenta con riders propios en Málaga en la actualidad ni en un futuro cercano", apuntan.

Al llevar más tiempo, esta empresa ha conseguido hacerse con una buena cartera de establecimientos de hostelería asociados y actualmente ofrece la gastronomía de 377 restaurantes de la provincia. "Tenemos una fuerte presencia en la capital y la costa occidental en localidades como Marbella y Torremolinos y nuestro objetivo para el siguiente año es hacer crecer nuestra oferta en la costa oriental. Para ello contamos con David Fernández, responsable del área comercial en la zona este de Andalucía que tiene su sede en Málaga", explica Pablo Virseda, director comercial de Just Eat en España, quien recalca el acuerdo que han suscrito con la cadena malagueña PadThai Wok con la que trabajan con cinco restaurantes y quieren elevarlo a 31 en España.

Este fenómeno ha supuesto una nueva vía de ingresos para los hosteleros de la provincia porque pueden trasladar sus platos prácticamente a cualquier punto de la ciudad sin mover un dedo. Jesús Sánchez, presidente de la patronal hostelera Mahos, asegura que "es un buen complemento mientras se convierta en una prolongación del restaurante". Sánchez, que trabaja con estas empresas con su restaurante Asako, afirma que, en líneas generales en Málaga, "el sector ha aumentado sus pedidos entre un 35 y un 40% y aunque al principio se centró más en productos de comida rápida como hamburguesas o pizzas, ahora ya se puede encontrar todo tipo de platos".

El presidente de los hosteleros malagueños detalla que ellos cobran al cliente que hace el pedido en internet el plato al mismo precio que está en la carta y le dan una comisión a la empresa transportista. "Se hacen contratos particulares entre el restaurante y la empresa de transporte porque a éstas últimas les interesa que la oferta sea lo más variada posible y se ven casos de familias que compran comida de restaurantes diferentes", subraya Sánchez, quien afirma que "muchas personas que se alojan en viviendas de uso turístico compran la comida a través de estas empresas y estamos viendo que en la hostelería también se está produciendo el fenómeno de la compra compulsiva por internet".

"El sector de la comida a domicilio es un mercado en auge, que en 2016 supuso 61.000 millones de euros para la economía mundial según datos de Statista a diciembre de 2016. A nivel competencia, nuestro mayor rival es el teléfono porque a día de hoy todavía el 85% de los pedidos se hacen a través de este canal", comenta Virseda. Desde Deliveroo también argumentan el importante movimiento económico de este segmento, que aseguran que "genera incrementos de facturación de los restaurantes de entre un 10 y un 30% gracias al aprovechamiento del exceso de capacidad de sus cocinas". En este sentido, indican que por cada euro que ingresa Deliveroo se generan 2,7 euros en el sector de la restauración lo que motivó, según sus cuentas, que los restaurantes españolas hayan facturado 17 millones de euros más en 2017 por los pedidos solo de esta plataforma.