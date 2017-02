Un río llamado Centro

Antonio Navarro salió a las 3:45 de ayer de trabajar en El Pimpi y vio como una riada bajaba por la calle Victoria. "Caía el diluvio universal. Lo que bajaba desde el santuario parecía un río", aseguraba. Los efectos de la tromba perduraban todavía a media mañana. A lo largo de Carretería, Álamos y Ollerías la estampa se repetía: comerciantes y vecinos achicando agua. María Escobar mostraba los efectos de la lluvia en el parking privado de Carretería 61. "La calle venía llena de agua y desembocaba aquí. El ascensor no está operativo porque el hueco está anegado. Creo que el alcantarillado está muy mal. Si funcionara mejor, el efecto hubiera sido la mitad", se quejaba.

Otro de los puntos afectados fue el Centro de Refugiados de la calle Ollerías. El patio llegó a tener casi medio metro de agua. Entró en oficinas y en las habitaciones de la planta baja. "Es que las alcantarillas no evacuaban", explicaba una empleada. Trabajadores y acogidos en esas dependencias se afanaban sobre las 12:00 en recuperar la normalidad. "Todo empezó poco después de las 3:00 de la mañana, casi no hemos dormido. El patio tenía medio metro de agua. Parecía una piscina", contaba William. Sobre uno de los muros, los refugiados colocaron una detrás de otra sus zapatillas para que se secaran. Un empleado mostraba su preocupación por unos ordenadores nuevos, que aún estaban embalados y que se habían mojado.

En Carretería decenas de comercios y edificios se vieron afectados por el temporal. Como la mueblería Espíldora. "Con cinco años yo ya venía con mi padre a quitar agua y tengo 77", bromeaba Antonio Espíldora. Él y su primo se esmeraban en restituir la normalidad. "Es que esto es madera en crudo y chupa mucha agua; si esperamos a que venga el seguro, nos arruinamos", afirmaba. Los 15 centímetros de líquido marrón que cubrieron su local iban remitiendo tras varias horas de trabajo. Mientras seguía barriendo explicaba que normalmente cuando hay previsión de lluvias intensas colocan una tabla en la puerta para atajar la inundación. "Pero el Ayuntamiento no avisó nada", se quejaba.

En la calle Álamos, la empleada de un aparthotel que prefería mantener el anonimato daba los últimos escobazos: "Yo empecé achicando agua a las 4:30 de la mañana en mi casa, en Cruz de Humilladero. Son las 12:00 y aún no he parado". Elena Ortega también quitaba barro en el local Curry Ya, aunque reconocía que su local no era de los más afectados. Nanna Tommola, del restaurante Citron, en la Plaza de la Merced, en cambio relataba que el agua había llegado hasta la cocina. "Hemos tenido tres inundaciones en cuatro años. El suelo es de madera y está todo empapado. Hay cables que pegan chispazos. Llevamos más de tres horas quitando agua", se quejaba. Pese a que hay una rampa de entrada el local, que queda por encima del nivel de la calle, el establecimiento también resultó inundado. "En la cocina, el agua nos llegaba al tobillo. Es domingo y esperamos poder abrir pronto para no perder el almuerzo", comentaba.

Chuen Chu, propietaria de una tienda china a la entrada de la calle Carretería, llevaba varias horas barriendo. El agua llegó a unos 15 centímetros de altura dentro de su establecimiento. Su marido apuntaba que era la segunda vez que se les inundaba el local y aclaraba. "Pero antes, poquita agua entra. Ahora entra, mucha más".