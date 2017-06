El Ayuntamiento multa a un tercer centro educativo por exceder los límites de ruido

El Ayuntamiento ha abierto expediente sancionador y propuesto una sanción de 12.000 euros a un tercer centro educativo de Málaga por exceder los límites de ruido durante las actividades deportivas que realizan los niños por las tardes en horario extraescolar. La sanción al instituto Jardines de Puerta Oscura, actualmente en periodo de alegaciones, se produce apenas unos días después de que se plantearan multas idénticas por hechos similares a los colegios Lex Flavia Malacitana y Pintor Revello de Toro.

En los tres casos las denuncias han sido interpuestas a título particular por uno de los vecinos de cada uno de los centros y no vienen avaladas por el resto del vecindario. No obstante, las mediciones realizadas por el servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento han corroborado que el ruido procedente de la práctica del baloncesto que organizan los clubes infantiles superaban los 60 decibelios que establece la normativa acústica. Se da la circunstancia de que el club que entrena en el Lex Flavia Malacitana pertenece a una escuela deportiva municipal.