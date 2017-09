Con el salitre en las venas: los últimos pescadores de la capital

La imagen del puerto de Málaga capital en temporada de sardina no parece acorde a la de una ciudad a la que le atraviesa un espeto desde Pedregalejo hasta Sacaba. Son las 19:30 y apenas cuatro barcos pesqueros aguardan a que una decena de hombres de manos encallecidas, piel quemada y sangre salada les saquen de paseo. "Hace 20 años, aquí no cabía un barco más", recuerda Antonio, patrón del Nuevo María Trinidad, uno de los últimos botes que se adentra cada noche en el mar Alborán en búsqueda de sardinas.

En otros puertos de la provincia, como en La Caleta de Vélez, las embarcaciones superan la veintena y el oficio aún es un obsequio que se hereda de padres a hijos. Y aunque la edad media también se ha elevado con los años, no llega a los casi 50 que alcanza en la capital. "Los antiguos patrones no encontraron relevo y ahora ni siquiera nuestros hijos quieren la pesca", cuenta Antonio, que tras más de cuatro décadas rindiendo cuentas con Hacienda, vislumbra la jubilación con sólo 56. Junto al resto de su tropa, curtida en los mares desde pequeños, asume que la herencia que dejará a sus hijos no será un sardinal. "La juventud ya no quiere el mar. Esto no tiene futuro", opina Miguel, uno de los cuatro tripulantes del Nuevo María Trinidad, que se presenta como un "hombre de mar, al que el salitre se le ha metido en las venas".

Pero todo ha cambiado, no sólo la juventud. Los avances tecnológicos han permitido que el trabajo que antes hacían diez personas ahora lo haga la mitad. También, la escasez de muchos pescados, unido a la posibilidad de importarlo desde otros lugares, como de la Costa Brava, de donde provienen la mayoría de las sardinas que se espetan, ha hecho mella en la pesca de esta zona. A las 20:15 ya no hay tiempo para más lamentos. El sol se precipita tras las montañas y advierte de que ha llegado la hora de embarcar. Miguel quita primero el cabo de proa y luego el de popa. Da un grito y el barco se pone en marcha.

La ciudad es ahora más insignificante y en pocos minutos se atisban otras zonas de la provincia. Desde la popa, mirando a babor, el litoral de la Axarquía se otea cubierto por una leve neblina. En la capital, la Catedral y la noria son los primeros puntos luminosos que se divisan cuando aún el sol no se ha puesto. El barco avanza a ocho nudos y, pronto, estará a milla y media de las cada vez más cercanas costas de Torremolinos y Benalmádena. Pedro, sentado en su pequeña cabina, domina sin dificultad el mar. Es verano y las aguas son más dóciles que en invierno, cuando las fuertes borrascas son frecuentes y hacen de navegar una tarea ardua y peligrosa, cuando no imposible. En la proa, apoyado sobre la caja que guarda los casi 200 metros de sardinal, está Pedro, un hombre que tras toda su vida en la obra la caída del ladrillo le arrojó al mar. "En tierra, tienes unos horarios y un sueldo fijo, aquí nunca sabes qué tendrás", comenta. La inquietud por desconocer si habrá algo que pescar es uno de los temores a los que se enfrentan día a día estos pescadores. Si ayer llenaron 81 corchos; hoy puede que ninguno. A este miedo, hay que añadir el de un mamífero -para ellos bestia- que cada noche amenaza sus redes y a menudo les genera importantes gastos en su reparación: los delfines malayos. Hasel, el cuarto miembro de esta tripulación, los vigila desde la popa. Su función es sencilla. Si uno asoma su hocico, avisará a Antonio para que huya lo más lejos posible de estos delfines que, como especies protegidas, tienen la ley de su parte.

El horizonte ha dejado de ser una línea que permite distinguir el cielo del mar y las luces de edificios, farolas y carreteras se difuminan y se pierden en pequeños círculos borrosos de colores cálidos. Ha llegado la noche y, por fin, Antonio avisa de que podría haber sardinas cerca: es el momento de la prueba. Hasel abandona su puesto y saca las redes para que Miguel se las acerque a Pedro, quien desde la borda arroja sólo una pieza de las cinco que tiene el sardinal. "Si cuando las saquemos hay algo, echaremos el resto". Pasan los minutos y Antonio da la orden de recoger el arte. Comienzan a retirarlo del agua vacío hasta que en los últimos metros aparecen los primeros peces. Sin embargo, lo que parecía una luz al final del túnel para estos pescadores ha resultado ser un tren a punto de atropellarlos. "La mayoría son lachas", dice Miguel. "Se parecen a las sardinas, pero su carne no vale para nada", explica Pedro.

Antonio observa escéptico la pequeña pantalla electrónica -la sonda- por la que creyó ver sardinas cerca y que, según dice, aún señala lo mismo. "Parece que hoy no será una buena noche, hay que arriesgarse", y, acto seguido, ordena arrojar el sardinal entero. Esta vez, desde una maquinilla en la proa recogen los 200 metros de redes. Tras más de 20 minutos, el suelo está repleto de lachas y sólo una decena de sardinas coletean en el suelo. Para colmo, un agujero de un metro de diámetro en las redes desvela que un malayo estuvo cerca. "Hoy nos vamos pronto a casa", anuncia resignado Antonio al tiempo que camina de vuelta a su cabina.

Así es la pesca, un juego en el que el mar no enseña sus cartas y que en muchas partidas, como en las de esta noche, va de farol. El barco, como una polilla atraída por las luces, se dirige de nuevo a los destellos de Málaga, mientras que sus tripulantes recuerdan el botín del día anterior para olvidar el de hoy. "Ayer hicimos 81 cajas y hoy nos vamos de vacío. Unas veces se gana y otras se pierde", reflexiona Pedro. "Pero últimamente tenemos poca suerte", añade Miguel antes de volver a pisar tierra en un puerto que apenas es un vestigio de otra época, para ellos, mejor.