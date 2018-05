La salud está en tus manos

Con las manos cogemos cosas y tocamos personas. Así que son un vector para la transmisión de enfermedades contagiosas. Su correcto lavado es esencial para prevenir patologías infecciosas. De cara a sensibilizar a la población existe incluso un Día Mundial de la Higiene de Manos, que se celebra hoy. Los expertos aclaran que no se trata de ser obsesivo, sino prevenido. La especialista en Medicina Preventiva y responsable de la campaña de lavado de manos en el Clínico, Blanca O'Donnell, pone un ejemplo claro: si un niño va a ver a su abuela al hospital es conveniente que antes se lave bien las manos para no pegarle ningún germen de la calle, pero también es recomendable que lo haga al marcharse para no llevarse ninguno del centro sanitario. "Es un día de celebración, de sensibilización. En positivo, para concienciar sobre la prevención. No se trata de tener miedo ni de desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo", señala. Luego acota que el lavado de manos "es una herramienta antigua que se ha demostrado muy eficaz para la prevención de enfermedades infecto-contagiosas".

Este hábito es esencial en los centros sanitarios para que los profesionales, al tocar a los pacientes, no propaguen patologías contagiosas. Según los datos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de la Enfermedad, siete de cada 100 pacientes hospitalizados contraen una infección durante su ingreso. En España, la media de infecciones nosocomiales es de 5,4% y en el Clínico es de 4,8%. "El entorno sanitario tiene su propio ecosistema de gérmenes", explica la especialista que aclara que, con esos datos, "nuestro hospital se encuentra por debajo de la media en cuanto a frecuencia de infecciones adquiridas en los hospitales españoles". Además, el centro sanitarios de Teatinos fue reconocido en 2017 con el distintivo manos seguras de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA).

Ayer, el Clínico celebró una serie de actividades para sensibilizar a profesionales, pacientes, cuidadores y familiares sobre la importancia de una correcta higiene de manos. Pero O'Donnell advirtió que aunque es una medida que deben extremar las personas que trabajan en centros sanitarios y residencias, también es una rutina que deben incorporar todas las personas para no contagiar ni contagiarse en el contacto con personas u objetos contaminados con gérmenes.

"No se trata de ser obsesivo, sino de lavárselas cuando hay que lavárselas", aclara. Si la suciedad es evidente, hay que frotarse las manos con agua y jabón. Pero el lavado tiene que ser efectivo, hasta que haga espuma, aclara la especialista. Cuando las manos aparentemente no están sucias, puede utilizarse una solución hidroalcohólica y restregarla hasta que se evapore. La facultativa precisa que estos productos no son difíciles de conseguir puesto que ya se encuentran en la mayoría de los supermercados.

La jornada de concienciación incluyó mesas informativas y sesiones con profesionales, pacientes y cuidadores que recibieron documentación sobre el lavado de manos, además de soluciones hidroalcohólicas de bolsillo de regalo. Y también, mensajes de sensibilización en las redes sociales a través del hastag #handhygiene. O'Donnell resume la intención de la jornada de forma muy simple: "Es lo mismo que hacemos con nuestros hijos, enseñarles que antes de comer se tienen que lavar las manos".