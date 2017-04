Los 'sanchistas' piden a la gestora que Heredia deje la dirección del grupo

La diputada del PSOE por Asturias Adriana Lastra, coordinadora de la candidatura de Pedro Sánchez para las primarias, ha enviado sendas cartas al presidente de la Gestora del partido, Javier Fernández, y al presidente del Grupo Socialista, Antonio Hernando, exigiendo la dimisión o el cese del número dos del grupo parlamentario, Miguel Angel Heredia, por sus "declaraciones falsas" ante un grupo de jóvenes del partido sobre un pacto con los independentistas para "justificar" el "derrocamiento" del ex secretario general. Lastra solicitó así formalmente la dimisión de Heredia, que ya pidió de palabra esta semana, el mismo día en el que se publicó la conversación del diputado malagueño, uno de los afines de Susana Díaz en el Congreso.

En esa grabación, que corresponde al pasado mes noviembre, Heredia aseguró que el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, le había avisado personalmente de ese acuerdo de Sánchez con los independentistas para llegar a La Moncloa, un contacto que el dirigente sindical ha desmentido rotundamente. Toxo ha pedido al diputado que aclare con quién hablo o que, de lo contrario dimita.

En la carta, Lastra insiste en esta petición, ya de manera más formal, porque "a día de hoy no se ha producido ni la rectificación o la explicación o la explicación pública que debe, ni por supuesto la asunción de ninguna responsabilidad política". "Las declaraciones falsas contenidas en esa grabación, realizadas ante compañeros y compañeras, que pretenden desacreditar al entonces secretario general del PSOE y justificar su derrocamiento, revisten una gravedad que queda fuera de toda duda", afirma la diputada socialista, que, además denuncia que en esa charla hubo "insultos a compañeras diputadas que rayan en el machismo".

Además de hablar de esos supuestos contactos con ERC y de defender que había que "disolver" el PSC en Cataluña, Heredia criticó a algunas diputadas afines a Sánchez. En concreto, reprochó a Margarita Robles que diga que los militantes tienen que opinar cuando ella misma no lo es. "Hijaputa, pues afíliate tú primero", espetó. A juicio de Lastra, "la conducta exhibida por el compañero Heredia no es propia de la ejemplaridad que debe exigirse a cualquier socialista". Y, añade, "resulta incompatible con el desempeño de una responsabilidad como la de secretario general del Grupo Parlamentario Socialista", cuya dirección tiene la "obligación" de "hacer observar las normas básicas de comportamiento de todos y todas". Por eso, se dirige a Javier Fernández y Antonio Hernando, por separado, para exigir la asunción de la responsabilidad política que, en su opinión, "se desprende de estos hechos": "No es otraque la dimisión o el cese como secretario general del Grupo", afirma.