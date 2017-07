El sargento declara que no huyó, sino que buscó ser atropellado al ver a las víctimas

Negó que pretendiera huir del lugar del accidente -que se ha cobrado la vida de tres miembros de una familia extranjera que estaba de vacaciones- y argumentó que, al percatarse de que sobre el asfalto permanecían los cuerpos de varias personas, su intención era dejarse atropellar por un vehículo. El sargento de la Guardia Civil que fue detenido el miércoles tras el siniestro ocurrido en la A-7, a su paso por Torremolinos, declaró posteriormente ante el juez que, tras observar la impactante escena, se volvió "medio loco" y quería "ponerse en la carretera y que le cogiera un coche", según explicó ayer a este periódico su abogada, quien recalcó que, al bajarse, llegó a "atravesar la mediana pese al tráfico". "No lo mató un vehículo de milagro. Estaba ido, no podía controlarlo y pensó: 'que me maten, que me maten", añadió la letrada. La fuga, defiende, carecía de sentido dado que en el turismo que conducía "llevaba su cartera, con sus tarjetas" y no se "resistió" en el momento en el que fue detenido por dos policías de paisano. "Lo único que les dijo es que iba a ver a un amigo. Se habla de que se dirigía al médico y no es así. Cuando vio a tanta gente en el suelo parecía un autómata", señaló la abogada.

Según la versión del agente, que está investigado por dos delitos contra la seguridad vial, tres de homicidio imprudente y siete de lesiones, fue poco después de las 14:00 cuando salió de la localidad sevillana de Casariche, donde estaba destinado. Conducía hacia Fuengirola para visitar a un amigo "que está enfermo". Antes, en palabras de la letrada, había tomado "un pincho de tortilla y una jarra de cerveza", pero niega que hubiera consumido sustancias estupefacientes.

El suboficial relató al magistrado que el accidente se produjo cuando se cruzó con un turismo. "Se le metió y, por esquivarlo, se le fue el coche, con la mala fortuna de que chocó contra el taxi", agregó. En el instante en el que se produjeron los hechos, circulaba, según su testimonio, a una velocidad que no superaba los 110 kilómetros por hora, algo que se continúa investigando.

El conductor del taxi que transportaba a seis personas -tres de las cuales fallecieron posteriormente- narró, sin embargo, que sufrió en la rueda izquierda delantera el fuerte impacto de un vehículo que iba "desbocado", lo que le hizo dar "varias vueltas de campana". Varios de los viajeros salieron despedidos.

La prueba de alcoholemia que se le practicó al guardia civil arrojó una tasa de 0,43 miligramos por litro de aire espirado. Su abogada precisó que, aunque la primera vez dio también positivo en el test de drogas, "no está muy claro" tras una segunda prueba. Ahora se encuentran a la espera de los resultados de la analítica de un forense. El agente fue arrestado y tras prestar declaración ante el juez se decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Según la letrada, el suboficial está "muy arrepentido". Pese a que "no aplaude lo que ha hecho", ya que le ha "impactado muchísimo el caso", entiende que el taxista debió haber obligado a la familia que viajaba en su vehículo a ponerse el cinturón para haber intentado "evitar este desenlace tan horrible".