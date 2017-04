El sector turístico clama contra el letargo del tren a Marbella

La paciencia que las instituciones municipales y los agentes empresariales y sociales de la Costa del Sol vienen demostrando ante el continuo retraso que sufre la llegada del tren hasta Marbella parece llegar a su límite. De la comprensión inicial, justificada en las limitaciones presupuestarias del Gobierno central, a retomar la reivindicación de una infraestructura cuyos orígenes datan del año 2000. La recuperación económica ensalzada desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy no tiene traslación alguna en las cuentas diseñadas para la provincia, que apenas consignan 351.000 euros para el bautizado como corredor ferroviario de la Costa del Sol.

Una consignación que sigue la línea de lo plasmado por la Administración General del Estado en los últimos años con el objetivo de disponer de lo estudios técnicos necesarios para perfilar una infraestructura que, de acuerdo con los condicionantes del territorio, podría llegar a costar del orden de 4.500 o 5.000 millones de euros. El valor de esta actuación es aún mayor si se tiene en cuenta que Marbella sigue siendo hoy por hoy la única ciudad de más de 100.000 habitantes sin conexión ferroviaria. De la necesidad de ir adelante con el proyecto dieron ayer buena muestra los representantes del sector empresarial. Natalia Sánchez, vicepresidenta de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), lamentó que "vaya a pasar un año más sin que concretemos la manera de afrontar un proyecto que es de máxima relevancia". "Hay que seguir reclamándolo", dijo Sánchez, quien amplió el foco para cuestionar que las inversiones programadas este año "son las más bajas de todo el siglo XXI". Sobre ello, destacó la necesidad de que el esfuerzo que vienen realizando en los últimos años las empresas sea acompañada por el sector público y por una apuesta por las inversiones en obra.

La ausencia de la prolongación ferroviaria entre Fuengirola y la zona más occidental de la costa fue igualmente reseñada por el presidente de la patronal hotelera, Luis Callejón. "Los turistas que vienen demandan un destino sostenible y eso afecta no solo a los edificios, sino también a los medios; el tren es uno de los medios más sostenibles", expuso. Incluso, informó de la existencia desde principios de año de una campaña por parte de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) mediante la que se recogen firmas en los establecimientos "para demandar el tren litoral, que no solo beneficiará a los turistas sino a todos los que vivimos la Costa del Sol". "Junto con el saneamiento integral de la Costa, son los dos grandes retos del destino", explicó el gerente de la empresa pública provincial Turismo Costa del Sol, que habló de la necesidad de descongestionar las principales carreteras del litoral occidental. "El objetivo de hacer de la provincia un destino sostenible, desde el punto de vista económico, sociocultural y medioambiental no se entiende sin una movilidad más racional y menos contaminante", concreta. Aunque por otra parte, Bernal se mostró comprensivo el retraso del tren litoral, por la "difícil solución técnica" que conlleva el proyecto.

Quien también se mostró comprensivo con las cuentas estatales fue el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, que justificó que en estos momentos la provincia está en una "época de planificación muy importante en la que se ha decidir qué hacer en los próximos años y una vez decididas esas inversiones viene su plasmación en los presupuestos". El presidente provincial concretó "los grandes retos del futuro" en los que están trabajando las administraciones públicas y que están "vinculados una conexión ferroviaria con Marbella y Estepona, la solución a los Baños del Carmen y nuevos accesos al aeropuerto". En definitiva, continuó, "unos presupuestos que van a empezar actuaciones planificadas años atrás y que van a seguir abundando en la más importante, que es el tren litoral; estoy convencido de que en este año de todas las soluciones técnicas que se han planteado, podremos decidir cuál es y, por tanto, que el tren empiece a avanzar".

El alcalde de la capital, Francisco de la Torre, se pronunció en una línea parecida. Lejos del sentido crítico mostrado a mediados de 2015, cuando cuestionó la falta de ciertas partidas, ayer se mostró mucho más cauto, asegurando no estar sorprendido por la caída de un 44% de las inversiones para la provincia. Incluso, demandó ser "proactivos" desde el ámbito local para "captar nuevos avances en infraestructuras". Muestra de esta colaboración es la reserva de 150.000 euros que el presupuesto municipal ya hace para atender los estudios previos e iniciales del tren de la costa. El modelo por el que apuesta el regidor es una conexión de alta velocidad que permita llegar desde la capital hasta Marbella "en unos 30 o 35 minutos". Otra de las acciones que asumirá el Consistorio es el estudio de una nueva ronda exterior este.

"Ni va a haber tren de cercanías, ni mejoras de playas, ni adecuaciones de carreteras". El alcalde de Marbella, José Bernal, mostró ayer su indignación por los Presupuestos General del Estado para Marbella y lamentó el "abandono absoluto de Marbella por parte del Gobierno central del PP al no haber destinado ni un solo euro a la ciudad". Entre algunos de los grandes proyectos anunciados se encontraba el del tren litoral que conectaría a Marbella y Estepona con un el resto de la Costa del Sol con un cercanías. Las cuentas para 2017, sin embargo, apenas contemplan una partida de 350.000 euros para continuar con los estudios que se están llevando a cabo para su futura implantación.

Por su parte, el alcalde de Estepona, José María García Urbano, valoró positivamente la partida destinada en los Presupuestos Generales del Estado para seguir estudiando y diseñando el trazado del cercanías hasta Estepona. El regidor consideró que la partida demuestra que continúa viva la apuesta del Ministerio de Fomento por ampliar la red ferroviaria a la Costa del Sol y evidencia que durante los próximos meses seguirán los estudios técnicos para elaborar el proyecto definitivo. El primer edil confía en que, una vez elaborado el nuevo trazado del cercanías, el Ministerio de Fomento destine las partidas presupuestarias que posibiliten esta infraestructura "tan necesaria para la comarca, ya que aumentará sus posibilidades turísticas, dinamizará económicamente la zona y creará empleo".

Vista aérea de la

costa marbellí a la

altura de Riviera.