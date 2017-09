"No he secuestrado a mis hijas"

La expectación fue ayer máxima en el pequeño juzgado de Archidona una vez que se conocía que Carmen Palomino, la mujer que se encontraba en paradero desconocido con sus hijas y sobre la que pesaba una orden de localización, se había personado voluntariamente en el mismo. A la puerta de la sede judicial se agolparon informadores y algunos vecinos que se acercaron también a conocer de primera mano qué estaba ocurrido con este caso, parecido al que protagoniza Juana Rivas en Granada.

Finalmente, tras varias horas en el interior de la sede judicial, la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Archidona decretaba su libertad provisional, eso sí, tras haber acordado con la representación legal de su expareja un lugar para la entrega de las menores, que estaban con sus abuelos maternos, al padre de las menores. Palomino, tras salir del juzgado e indicar inicialmente que no hablaría, se decidió a hacerlo, aunque advirtiendo que sería la única ocasión que lo haría y reclamando que sus hijas no fuesen grabadas o fotografiadas, al tiempo que afirmaba que ya habían aparecido en televisión y que denunciará si volvía a ocurrir.

Tras las advertencias a los informadores, aseguró sobre el incumplimiento de la entrega de sus hijas al padre las mismas que no tenía "ninguna notificación", por lo que negó que hubiese secuestrado a las niñas, ya que "la guardia y custodia la tengo yo". Además, mantuvo que se había enterado por los medios de comunicación de que estaba intentando ser localizada por el juzgado instructor de este caso. De hecho, aseguró que tenía pensado regresar el próximo viernes a la localidad, aunque tras conocer lo ocurrido había decidido adelantar su regreso, según su relato.

"Soy buena madre diga quien diga lo contrario y no he mentido jamás ni lo voy a hacer, y lo voy a demostrar", dijo, al tiempo que afirmó que las niñas "están muy bien porque desde pequeñas se han criado conmigo, su padre viene cada dos o tres meses durante una o dos semanas". Palomino realizó estas declaraciones tras haber prestado declaración como investigada por un presunto delito de sustracción de menores, al haber estado ilocalizable con sus dos hijas, de siete y cinco años, desde finales del mes de julio, fecha en la que las menores debían haber sido entregadas al ex marido, quien presentó una denuncia contra su exmujer por esto. Tras ser escuchada, la titular del juzgado de Archidona decretó su libertad provisional

Ese mismo juzgado sigue tramitando la denuncia por supuesta violencia de género que presentó la mujer contra su exmarido el pasado 30 de mayo en virtud de la cual se dictó una orden de alejamiento contra él. Ese día, la jueza escuchó a la mujer, a su expareja y a varios testigos, y a petición del fiscal acordó una orden de protección para ella.

Además, el pasado 10 de julio, también a petición de la Fiscalía, la jueza solicitó a través de un oficio a la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género un informe psicológico de la mujer para analizar la veracidad de su declaración judicial. El 31 de julio, la jueza escuchó la declaración de otro testigo en relación con los hechos denunciados.

La mujer contrajo matrimonio con un ciudadano de nacionalidad griega, con el que tuvo a las dos niñas. Al parecer, la pareja se separó y en los últimos tiempos no se veía a la mujer por el municipio, algo que no extrañó a los vecinos, ya que su pareja pasaba largas temporadas fuera trabajando.

La mujer no había solicitado los servicios municipales del Centro de Información a la Mujer ni tampoco era usuaria de los servicios del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), dependiente de la Junta de Andalucía. De igual modo, la alcaldesa del municipio, Mercedes Montero, también aseguró que esta vecina tampoco había recurrido al Ayuntamiento y sus Servicios Sociales para pedir asesoramiento o ser atendida sobre los hechos investigados y denunciados.