"Lo que hemos sentido es que ya no le va a poder hacer daño a nadie más"

"Lo que hemos sentido es que ya no le va a poder hacer más daño a nadie". Fueron las palabras de la familia de Estefanía y Aarón, ambos asesinados en 2013 por su ex pareja y padre, respectivamente, en la barriada malagueña de La Luz tras conocerse que ha muerto. El hombre que en mayo de 2016 fue condenado a 43 años de cárcel y fue hallado muerto mientras cumplía la pena en una cárcel de León.

El condenado fue encontrado en su celda al recuento de la mañana del día 31 de mayo después de haberse quitado la vida, según aseguraron ayer a este periódico fuentes de instituciones penintenciarias. Estaba en el centro penitenciario de Mansillas de las Mulas, León. En la de Alhaurin de la Torre no permanecen penados con condenas largas porque es un centro de preventivos.

El asesino fue condenado a 43 años de cárcel por matar a su ex pareja e hijo

La incineración tuvo lugar el pasado sábado por la tarde en el Cementerio de San Gabriel, en Parcemasa. Hasta allí se trasladaron familiares de la joven fallecida, que difundieron un vídeo a través de las redes sociales en el que se les puede ver celebrando la muerte del autor del doble crimen a las puertas de la sala en la que se encontraban sus restos mortales.

"No sé si la palabra es satisfacción", expresó en declaraciones a este periódico María del Mar Torres, una de las tías de Estefanía, que desde que el individuo acabó con la vida de su sobrina ha acudido a numerosas manifestaciones para pedir justicia y también se ha sumado a las protestas convocadas por otras familias implicadas en casos similares. "Con esto se evitan muchísimas cosas, aunque algunas ya no van a cambiar porque a ellos ya no los tenemos. Pero nos quedamos con que él ya no va a salir de allí", añadió la mujer, que lamentó que "tantos asesinos se vean en la calle y vuelvan a repetir".

Asimismo, María del Mar quiso lanzar un mensaje dirigido a aquellos "que no entienden su razón" y afirmó que en Parcemasa llegaron a pedir disculpas a las personas que habían asistido al velatorio de un familiar para brindar, como reflejan las imágenes, por el fallecimiento del asesino. "Lo han comprendido. Eran 5 años ya y teníamos que demostrar que estábamos allí y que él lo ha pagado", sentenció.

La noche de autos, según consideraron probado los jurados, el acusado fue a la casa de la mujer y en un descuido de ella "por sorpresa", le clavó un arma blanca en la cabeza, tras lo que le provocó la muerte por asfixia. Al comprobar que el niño había presenciado lo ocurrido y estaba llorando y gritando se fue hacia él y le obstruyó los orificios respiratorios".