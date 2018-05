La séptima reunión por el convenio de hostelería acaba también sin acuerdo

A la séptima tampoco fue a la vencida y teniendo en cuenta la amplia separación entre la postura de los hoteleros y de los sindicatos no parece que se vaya a producir un acuerdo por el convenio de hostelería a corto plazo. Representantes sindicales y de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) volvieron a reunirse ayer por la tarde para negociar el convenio hostelero y, según indicó la secretaria general de Turismo del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), "ha ido mal porque no se ha avanzado nada". Villalba aseguró que la patronal estaba "enrocada en su defensa de la flexibilidad horaria" e incluso afirmó que "tenemos un convenio de hostelería muy rígido más propio del siglo XIX y lo que tenemos claro es que no vamos a perder derechos".

Hay dos puntos especialmente conflictivos. El primero es que, según los sindicatos, los hoteleros quieren reducir los días de descanso de dos a uno y medio. El segundo es que, afirman, "pretenden flexibilizar la jornada haciendo que se pueda estar hasta 14 días sin descansar". Los representantes de los trabajadores reclaman además una subida salarial anual del 4%, un día más de asuntos propios (ahora hay uno), más formación sobre salud laboral, ampliar las horas de permiso para visitas médicas o reducir los contratos de formación. Los sindicatos aseguran que se está "explotando" a los trabajadores.

Aehcos envió el pasado lunes un comunicado de prensa en el que aseguraba que "la patronal hotelera no es ni quiere ser una explotadora" y se indicaba que las contrataciones han aumentado un 13,5% entre 2016 y 2017, que los empleados "nunca han perdido poder adquisitivo" y que el salario ha aumentado 49,9 puntos entre 2001 y 2017, quince puntos más que el IPC.

Los sindicatos mantienen su calendario de protestas. Este viernes tienen reunión a las 12:00 en la Subdelegación del Gobierno para analizar la solicitud de manifestarse por la N340 entre Marbella y Málaga desde el 22 al 25 de mayo. También se prevén concentraciones y no se descarta la huelga. La próxima reunión entre sindicatos y patronal hotelera está prevista para el lunes 14 de mayo.