Más de setenta alumnos se quedan sin plaza para estudiar en el conservatorio

Un año más varias decenas de alumnos de los conservatorios profesionales de música se quedan fuera tras haberse preparado la prueba. El curso pasado fueron 47, esta vez han sido 76. Todos ellos llevan tiempo preparándose el examen de acceso y a pesar de haberla superado no han podido matricularse porque no hay suficientes plazas ofertadas para su modalidad.

El conservatorio Manuel Carra ha sido el que más afectado se ha visto. Para el siguiente curso se han ofertado 247 plazas para primero de profesional, pero la demanda de alumnos aprobados ha sido de 291 estudiantes, por lo que 44 se quedan sin plaza, eliminando así la posibilidad de continuar sus estudios. Según Diego Catena, profesor de guitarra flamenca de Manuel Carra, hace cinco años que la Delegación de Educación no modifica el número de plazas ofertadas a pesar de que el número de aprobados es cada vez mayor. "Ofertan menos plazas en todas las elementales, la oferta es mucho menos desde hace cinco años. No todo el mundo puede entrar, se queda mucha gente en la calle", cuenta Catena. Su modalidad también se ha visto afectada "las ofertas de guitarra flamenco pasaron de ser nueve hace unos años a cinco", cuenta Catena.

Por su parte, en el CPM Costa del Sol de Fuengirola se ofertan 58 plazas y son 90 los estudiantes que han superado la prueba, por lo que 32 de ellos no de primero de profesional no podrán estudiar el próximo curso. El Conservatorio de Martín Tenllado, en esta ocasión, el número de plazas ofertadas coincide con el de alumnos aprobados, 110. Los centros solicitan a Educación un mayor número de plazas puesto que son cada vez más ls alumnos aprobados que después de preparase la prueba incluso superarla, se quedan fuera del curso por no tener sitio.

Desde Educación señalan que las enseñanzas profesionales de Música y Danza no son obligatorias ni universales, "se fundamentan en el estudio profesional de una especialidad instrumental o de danza, con la finalidad de proporcionar al alumnado una formación previa para acceder a los estudios de las enseñanzas artísticas superiores". Por otro lado, declaran que "no existe continuidad entre las enseñanzas básicas y las profesionales. Por ello, para el acceso a las enseñanzas profesionales se debe superar una prueba específica. El proceso de adjudicación se regula en una orden de 2013 que establece la nota de esa prueba de acceso como factor para la adjudicación, al igual que en otras enseñanzas".