El show navideño de Conejo

El portavoz socialista en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo, estaba ayer en su salsa. En el último pleno del ente, en el que se aprobaron los presupuestos del organismo para el próximo año, Conejo se transformó por momentos en humorista del club de la comedia y desató la risa tanto de los asistentes como del resto de diputados, incluyendo la del propio presidente, el popular Elías Bendodo. Otra cosa es que esas risas fueran reales o sarcásticas porque Conejo no dejó títere con cabeza. Acusó a los otros tres partidos de la oposición -Ciudadanos, Málaga Ahora e IU- de ser "los Reyes Magos que le habían regalado la abstención al PP" para dar el visto bueno a los presupuestos y se cebó con Bendodo. "Viene aquí con piel de cordero pero es un lobo. Aspira a ser delfín en el Ayuntamiento de Málaga y es un tiburón, que se lo digan a Francisco de la Torre", destacó.

En su intervención, el portavoz socialista no paró de recriminar una y otra vez a IU, Málaga Ahora -a la que llamó en varias ocasiones "la marca blanca de Podemos"- y Ciudadanos que se hubieran abstenido en la votación presupuestaria, que salió adelante con los votos del equipo de gobierno del PP y las abstenciones de esos tres partidos, frente a la negativa del PSOE. A IU y Málaga Ahora les propuso utilizar la cara de Elías Bendodo en sus papeletas para las próximas elecciones municipales en lugar de la de Pablo Iglesias, mientras que al presidente de la Diputación y del PP le comparó con "esos toreros que tras una mala estocada insisten y retoman la espada", haciendo alusión a las dos "pésimas estocadas" del Museo Taurino y la plaza gastronómica en la plaza de toros. Conejo también calificó de "gran parida" que la Diputación pague a Fomento un estudio informativo sobre el Cercanías en la capital. Como punto final, corrió a su silla y cogió cuatro bolsas de regalo para los tres portavoces del resto de la oposición y para Bendodo. "Como este año tengo hilo directo con Baltasar [hará de ese rey mago en la próxima cabalgata en Málaga] me han llegado varios regalos de Oriente para ellos", dijo. Dentro de la bolsa, que Guzmán Ahumada, portavoz de IU, se negó a recibir, había carbón de caramelo.

Bendodo no se amilanó y también criticó, con dureza pero con cierta sonrisa irónica en los labios, al portavoz socialista. "Está evolucionando de portavoz ruidoso a showman rompedor", dijo el presidente de la Diputación, que le advirtió de que "el lobo se come al conejo y no suelo perdonar". Sobre la alcaldía de Málaga y su supuesta candidatura en la sombra, Bendodo le dijo a Conejo que "usted lleva 20 años diciendo que quiero ser alcalde de Málaga. Francisco de la Torre y yo vamos a seguir cada uno en nuestro puesto y ya veremos, así que preocúpese de su partido".

Al margen de las disputas, más o menos habituales entre los diputados, sí quedó en evidencia el "distanciamiento" entre Ciudadanos y el PP, los dos socios de investidura. "La abstención en los presupuestos es un toque de atención porque la confianza en su equipo está muy mermada. Preveo momentos de distanciamiento en febrero y abril y vamos a ser más firmes que nunca ante las deslealtades", dijo su portavoz, Gonzalo Sichar.