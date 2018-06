Seis sindicatos critican el plan de verano de Salud

La junta de personal del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce considera "decepcionante" que a tres semanas de que comiencen las vacaciones, la gerencia no les facilite datos concretos sobre la cobertura estival. UGT, CCOO, Satse, CSIF, Sindicato Médico y USAE mantuvieron el miércoles pasado una reunión con la dirección, pero salieron descontentos. "Nos dan unos datos presupuestarios globales para 2018, no disgregados ni por categorías ni por centros. No podemos saber el porcentaje de sustituciones, ni si se va a mantener el horario de apertura, ni si se van a cerrar programas y/o agendas", denunció la junta de personal a través de un comunicado.

Por ello, los sindicatos reprochan el "desprecio y ninguneo" hacia los trabajadores. También aseguran que lo presupuestado para matronas, odontólogos y trabajadores sociales es "cero". El órgano de representación de la plantilla también critica que no estén garantizadas las sustituciones de los permisos sin sueldo y de las reducciones de jornada para conciliación laboral y familiar. El secretario de Sanidad de CCOO, Rafael González, vaticinó que "va a ser un verano de mucho conflicto" porque los sindicatos estiman que habrá menos contrataciones que el verano pasado en general en todos los centros sanitarios. Incluso no descartó que las movilizaciones continúen más allá del 21 de junio en que está convocada una manifestación por la sanidad malagueña.

La Administración destinó este año 25 millones a sustituciones en la provincia, un 2% más que en 2017, para contratar a 3.700 profesionales. Desde la Delegación se destaca además el esfuerzo para fidelizar a unos 200 trabajadores de atención primaria que seguirán hasta diciembre.