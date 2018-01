Los sindicatos dicen que los cursos de la Junta mantendrán 2.500 empleos

Unos 50.000 funcionarios de Málaga de la administración pública andaluza -entre los que se encuentran por ejemplo profesores o profesionales sanitarios- tendrán que hacer de forma obligatoria los cursos de formación que presentó la Junta de Andalucía el lunes para computar 37,5 horas de trabajo semanales en lugar de las 35 que tenían actualmente, en virtud a una exigencia del Tribunal Constitucional. Los principales sindicatos -CCOO, UGT y CSIF- han visto la medida con buenos ojos mientras que el Sindicato Médico considera que ha habido "discriminación".

Fernando Muñoz, secretario general de CCOO en Málaga, valoró ayer "positivamente" esta iniciativa por dos aspectos. El primero es que "va a ayudar a mantener el empleo que se creó al disminuir las horas presenciales y que en el caso concreto de Málaga supera las 2.500 personas, de las cuales unas 800 son de educación, unas 1.100 de sanidad y el resto de otros puntos de la administración andaluza". Ha sido personal que se ha ido contratando para rellenar esos huecos. En segundo lugar, el máximo representante de CCOO en Málaga apuntó que "la formación continua de los trabajadores es una demanda de los sindicatos dentro de la jornada laboral". De hecho, este dirigente sindical recordó que es "un derecho reconocido de los empleados públicos de Andalucía y cada sector lo tiene regulado con su procedimiento, de forma que llevamos más de 20 años haciendo cursos y jornadas".

Esperanza Morales, directiva de UGT en Andalucía, va en la misma línea. "Valoramos satisfactoriamente que la formación sea una herramienta para la mejora del servicio público porque entendemos que es fundamental para prestar un servicio de calidad", dijo Morales, quien subrayó que "es algo por lo que siempre hemos luchado, porque la formación sea tiempo efectivo de trabajo y esto es un inicio". La dirigente andaluza de UGT aseguró que es "un catálogo completo de formación, la Junta ha sido eficaz y ha actuado de forma operativa, aunque exigimos estar presentes en una comisión de seguimiento para que estos cursos de formación sean realmente la respuesta a las necesidades de los empleados". El sindicato CSIF, en un comunicado de prensa, también apoyó estos cursos porque "fomentan la formación de los propios empleados públicos y buscan la conciliación de las vidas familiar y laboral de éstos".

El Sindicato Médico Andaluz, en otro comunicado, fue más beligerante al entender que este sistema "discrimina ominosamente a los profesionales sanitarios". Aseguran que cualquier funcionario de la Administración general andaluza "dispondrá de un abanico formativo de más de 2.500 horas mientras un facultativo solo dispone de 90 horas" y que "cualquier funcionario podrá justificar horas por participar en congresos mientras que los congresos médicos no computarán". Además, realizar un máster o cualquier curso realizado en centro acreditado "tendrá efectos para los funcionarios pero no para los médicos".

Por otra parte, el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha asegurado que está recibiendo muchas comunicaciones de funcionarios "que no van a utilizar el catálogo de actividades de la Junta para cumplir las 37,5 horas ni están dispuestos a hacer 2,5 horas en su hogar ni fuera de su centro de trabajo, y no lo van a hacer por dignidad". Fuentes del SAF han indicado a Europa Press que la Junta "finalmente ha hecho lo contrario de lo que dijo la consejera de Hacienda, quien dijo que se iba a negociar con los sindicatos en cada sector", de forma que "finalmente no se ha negociado, sino que se ha impuesto por la Junta y lo han colgado en la web del Empleado Público".

"El SAF en el catálogo no ha participado", se ha lamentado el sindicato, que ha recordado que dicho catálogo "es una alternativa, no se obliga al funcionario a que realice esas 2,5 horas en su casa", de forma que, según ha aseverado, "alguien que no quiera podría hacer la jornada completa de 37,5 horas en su centro de trabajo".