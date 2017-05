Los sindicatos exigen ya una subida salarial para frenar la desigualdad

Con el lema No hay excusas, miles de personas, pertenecientes a los dos sindicatos mayoritarios, varios partidos políticos y empleados de varias empresas en conflicto laboral, se lanzaron ayer a la calle para exigir a las compañías una subida salarial que permita frenar la desigualdad en la sociedad con motivo de la celebración del Día Internacional del Trabajo Primero de Mayo. Otra de las reivindicaciones prioritarias fue defender el sistema de pensiones.

La marcha comenzó a las 11:10 en la Alameda de Colón y en la cabecera estaban los dos secretarios generales de CCOO y UGT en Andalucía, Francisco Carbonero y Carmen Castilla, porque Málaga ha sido en esta ocasión la provincia elegida para acoger la manifestación central en Andalucía. "El acto central se hace en Málaga como llamada de atención a aquellos que nos quieren situar solo en la economía del turismo y la estacionalidad del campo. Andalucía no puede soportar durante más tiempo un crecimiento económico y un gran beneficio en el sector turístico en el conjunto de las empresas y que sea éste el sector con los salarios más bajos y que explota a la gente con más intensidad", explicó Carbonero, quien aseguró que "es una nueva burbuja que no sabemos cuando puede explotar y queremos hacer el llamamiento a las instituciones y a los empresarios para que normalicen las relaciones laborales en el sector turístico y para que se comience de una vez a dar y proyectar un turismo de calidad, a ver si algún día acabamos con la gallina de los huevos de oro". Los sindicatos aseguraron que acudieron 16.000 personas, mientras que la Subdelegación del Gobierno dijo que había unas 3.000 personas.

La manifestación tuvo lugar con total normalidad. En la cabecera se situaron los dirigentes sindicales. Posteriormente estaban medio centenar de bomberos, que acudieron a la protesta laboral para recordar su posición contra el Ayuntamiento de Málaga. "El conflicto que tenemos se está enconando cada vez más, el alcalde se niega a sentarse con nosotros, no quiere que intermedie el Sercla y nos apuntamos a todas las manifestaciones y actos posibles que sean necesarios con tal de que el alcalde nos escuche de una vez", señaló Andrés Millán, secretario de Comunicación del sindicato andaluz de bomberos. Le seguían, como si de una cabalgata, en este caso laboral, se tratara, un grupo de empleados de la empresa de ascensores Otis; luego los yayoflautas y cerraban la comitiva, con una enorme pancarta, representantes de Podemos e Izquierda Unida. El coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, afirmó que "no nos estamos recuperando" de la situación de crisis y se preguntó "cómo es posible que se diga que se crea empleo sin que se tenga en cuenta que tres contratos laborales de ahora equivalen a un puesto de trabajo de hace cinco años".

Con los cánticos habituales y criticando de manera continua la política del PP, la manifestación pasó por la Alameda Principal y subió por calle Larios para finalizar en la Plaza de la Constitución. Fernando Muñoz se estrenaba como secretario general de CCOO en la provincia tras haber sido elegido hace apenas unas semanas en sustitución de Antonio Herrera. "Pedimos un plan de rescate para Málaga porque en Málaga está creándose mucha riqueza que se está yendo fuera de la provincia y fuera de España. Los trabajadores malagueños estamos produciendo por encima de la media andaluza, nacional y europea creciendo un 3,5% del PIB. Esta riqueza no se está transformando ni en empleo ni en salarios, sino que está aumentando más la desigualdad, la precariedad y la rotación laboral", denunció. Su homóloga en UGT, María Auxiliadora Jiménez, fue en la misma línea. "Venimos a decir alto y claro que frente a la supuesta recuperación económica que los trabajadores no estamos viendo por ninguna parte, hay que alertar de que sigue aumentando el desempleo, la precariedad y la reforma laboral solo ha conseguido cambiar empleo estable por empleo precario. Es completamente inadmisible que sigamos teniendo 200.000 parados en la provincia, que el 43% de los malagueños gane menos del salario mínimo interprofesional y que de los contratos que se realizan el 70% tengan una duración inferior a un mes", criticó.

La máxima responsable de UGT en Andalucía, Carmen Castilla, subrayó por su parte que "es fundamental que los ciudadanos salgamos a la calle a decirle al gobierno del PP que debe cambiar de rumbo las políticas de austeridad cuyo resultado no es otro que la precariedad, la pobreza y no tener un salario digno para las personas". Castilla añadió que "somos el segundo país con más desigualdad después de Chipre en Europa y no es para estar orgullosos. Ya es hora de que llegue la recuperación a los trabajadores y las familias. Muchos jóvenes se tienen que ir de Andalucía a buscar empleo porque aquí no se le está dando. Estamos teniendo una descapitalización del capital humano que se está yendo a otros países".

Miguel Ángel Heredia, secretario general del PSOE en Málaga, también acudió a la manifestación, junto al delegado del gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo, y varios alcaldes y concejales de la provincia. Heredia reclamó derogar la reforma laboral y resaltó que el 13% de los trabajadores malagueños están en riesgo de exclusión social o que en torno a la mitad de los jóvenes están en paro.