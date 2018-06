Los sindicatos planean ir a la huelga en la Feria por el convenio de hostelería

Los sindicatos CCOO y UGT tienen previsto anunciar hoy en rueda de prensa la celebración de huelga en el sector de la hostelería en los meses de julio, agosto y septiembre, debido al bloqueo del convenio y tras no llegar a acuerdos. No obstante, aún no se han concretado los días, ya que se tendrá que llevar a cabo la asamblea conjunta que se va a realizar con los delegados de los dos sindicatos. Así, el responsable de Hostelería de UGT provincial, Sergio de Oses, junto con la secretaria general de Hostelería y Turismo de CCOO, Lola Villalba, anunciaran en rueda de prensa este jueves la fecha de la asamblea conjunta que se va a realizar con los delegados de los dos sindicatos y las fechas que presentarán en dicha asamblea para la convocatoria de la huelga en el sector en los meses de más afluencia turística de la provincia, incluida la celebración de la Feria de Málaga.

"Se puede dar el caso que en el mejor verano de la historia, donde se volverán a batir todos los récords históricos de ocupación, media de días de pernoctaciones y gasto medio por visitante, se vayan al traste por la sinrazón de la patronal, enquistada en no avanzar en las negociaciones", afirmaron desde UGT a través de un comunicado. En concreto, De Oses señaló que actualmente se encuentran "en peligro las vacaciones de millones de turistas este verano en la Costa del Sol", añadiendo que "el enquistamiento en el que se encuentra la patronal de hostelería de Málaga va a llevar a una inevitable huelga en el sector que afectará a todo al sector turístico y hostelero que hace sus mayores recaudación durante estos meses de la temporada de verano".

Por su parte, la secretaria general de Hostelería y Turismo de CCOO, Lola Villalba, criticó que "el fracaso de la mesa" del convenio colectivo de Hostelería, que "está rota, seguimos igual". "No vamos a aceptar ningún farol bajo ningún concepto", ha advertido.

De igual modo, De Oses agregó también que "los sindicatos solo queremos que la base del sector en la Costa del Sol, referente nacional, no sea la precariedad y evitar que no haya trabajadores de primera y segunda clase". "Si hemos ayudado en los momentos de la crisis, si hemos firmado el último convenio haciendo concesiones por el bien del sector, ahora que las cosas van mejor que nunca, no entendemos que la prioridad para Aehcos sea traer la miseria al sector", concluyó el portavoz sindical.

Este pasado martes tuvo lugar una reunión de la mesa negociadora del convenio colectivo de hostelería de la provincia de Málaga en la que patronal y sindicatos no alcanzaron ningún acuerdo sino todo lo contrario, estando las posturas igual o más distantes. Villalba consideró que la patronal hotelera "ha venido a tomarnos el pelo" y, de hecho, el presidente de la mesa negociadora decidió levantar la sesión sin fecha prevista para una nueva, a expensas de que alguna de las partes haga algún ofrecimiento y se convoque otra reunión que permita avanzar en la negociación del convenio colectivo.

A juicio de los dos sindicatos, los hoteleros "están fomentando la competencia desleal y haciendo que haya trabajadores de primera y de segunda". "Parece que sólo quieren negociar para cuatro piratas y que la base del sector sea la precariedad, encubriendo a las empresas que tienen contratadas por ejemplo a camareras de pisos, con categoría de limpiadoras, cobrando 800 euros", lamentó el representante de UGT.