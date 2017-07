"No hay sobrecualificación, cuanta más mejor"

Gaspar Garrote viene del nicho de la Filología, quizá por eso su retórica encuentra sitio para citar a Larra mientras habla de las profesiones del futuro. Después de pasar por la Complutense y por la Europea de Madrid, afirma que la formación es "un proceso a lo largo de la vida". Cree que la Universidad es una institución "plástica", que debe responder a un mundo cambiante y que no volverá a vivir ajena al mundo socioeconómico. Si le piden un consejo para apostar por un posgrado, no duda: aplicar la racionalidad.

-Hablar de estudios de posgrado suena interesante, ¿en qué consiste precisamente? ¿Dónde reside su valor?

La formación es un proceso a lo largo de toda la vida, exigido por la sociedad y el mercado laboral"La vinculación entre la Universidad y la empresa es nueva, está en movimiento y es irreversible"

-Cuando hablamos de estudios de posgrado englobamos los másteres oficiales, los doctorados y las titulaciones propias. Desde el punto de vista de la Universidad, tienen dos funciones básicas: la orientación al mercado laboral y la especialización en el asunto de la investigación. Se trata de una formación que no solo está destinada a un recién licenciado, sino también para profesionales que quieran actualizar sus conocimientos o completar su formación.

-Entre ellos hay un perfil interesante, el de los másteres habilitantes, ¿están bien orientados?

-Los másteres habilitantes obedecen a normativa estatal. Hay ciertas profesiones a las que se accede tras realizar el máster. En el caso de la UMA son cinco: profesorado de secundaria, abogacía, telecomunicación, industriales y psicología clínica.

-¿Son los posgrados un elemento de segregación social?

-En Andalucía, los másteres oficiales están en la franja más bajas de precios públicos de toda España y la UMA está en la franja más baja de toda España. Esa es una medida social que trata de evitar esta segregación de la que hablas. Además, ahora la Junta pretende homologar el precio del máster habilitante, que es más barato, al resto. Estamos esperando el decreto.

-A pesar de ello, hay quien no puede permitírselo.

-Hay una segunda medida: la de bonificación de matrícula, en la que está trabajando la Junta y la Universidad, que también afectará a los másteres.

-En otro punto, el debate de la sobrecualificación y de la hiperespecialización está abierto.

-La formación es un proceso a lo largo de toda la vida, exigido por la sociedad en la que estamos y por los requisitos cambiantes del mercado laboral, que demanda que las personas estén dispuestas a seguir formándose. La universidad lo único que tiene que hacer es responder a esa petición, no de las empresas, sino de los estudiantes. No hay sobrecualificación, cuanta más cualificación mejor. La sobrecualificación es el resultado del no ajuste entre el requisito empresarial y la demanda de empleo, es el resultado negativo de una parte coyuntural. Cuánto más formado se están, más se es capaz de responder a los requisitos.

-¿Es la Formación Profesional un rival para los posgrados?

-La formación profesional es una oferta formativa más que no depende de la universidad, aunque son posibles las pasarelas. La UMA trabaja para hacerlas más sólidas. No lo vemos como rivalidad, de competencia por los estudiantes, el sistema debe estar preparado para dar cabida a todas la necesidades.

-Hablamos de profesiones del futuro, de un panorama cambiante, ¿cuál debe ser la respuesta de la Universidad?

-La Universidad es una institución tremendamente plástica. Antes tenía dos funciones básicas: la enseñanza y la investigadora. En los últimos diez años ha adquirido una cantidad ingente de nuevas funciones: la innovación, la transferencia, la racionalización… Las profesiones del futuro son del futuro, no las conocemos. Pero Larra en el siglo XIX también hablaba de nuevas profesiones. Lo nuevo es la ultraconciencia de que el futuro está ahí ya.

-La Universidad ha salido de las aulas, por ejemplo.

-La vinculación entre universidad y empresa es nueva, ambas somos novatas y estamos en movimiento continuo. Esto es irreversible: el mundo socioeconómico no volverá a ser ajeno a la universidad, cada vez se extenderá más esa relación.