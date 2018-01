Sin sobrepeso en la Legión

Los legionarios, según una información adelantada por el diario El País, tendrán que someterse a un control para determinar si tienen sobrepeso y en caso de dar un resultado positivo someterse a un plan nutricional para perderlo, que llevaría aparejado una serie de medidas coercitivas en caso de no seguir dicho plan. En este sentido, un portavoz de la Brigada de la Legión, que comprende a las unidades destacadas en Almería y Ronda, reconocía ayer a este periódico la existencia de dicho plan la eliminar el sobrepeso en la unidad, aunque explicó que el problema tan solo afecta al 2% de los efectivos, según los controles a los que han sido sometidos los legionarios. Eso sí, se trata de un dato general que no está segregado entre ambas bases y no se puede saberse el porcentaje de legionarios que existente con este problema en cada una de ellas.

En este sentido, indicó que desde junio de 2017 se viene realizando un control sobre estos casos con un plan específico, similar al que tienen la mayoría de las unidades operativas con las que cuenta el Ejército español. De este modo se busca que estos efectivos recuperen su buena forma, para lo que cuentan con un plan a medida para perder los kilos de más. Además, también se añade la recomendación de seguir una dieta concreta, aunque en la actualidad los militares ya no comen en los cuarteles y el seguimiento de la misma queda bajo la responsabilidad de cada uno de ellos.

Los efectivos con exceso de kilos ya tienen un plan de ejercicios y dieta

En cuanto a las posibles consecuencias que apunta la información de El País que conllevaría no seguir las recomendaciones y que podrían llegar a la expulsión de la carrera militar , dichos casos, que fueron calificados como "extremos", aseguran que tan solo se producirían entre aquellos que no superen las pruebas físicas establecidas de forma oficial para los militares y que tiene establecidas Defensa, aunque la causa del sobrepeso solo sería una más entre las que podría llevar a esta situación que se califica como muy poco habitual.

En cuanto a prohibir a determinados efectivos que formen por este motivo, este portavoz indicó que no es posible hacerlo, ya que se es de obligado cumplimiento, al tiempo que explicaba que tan solo aquellos que portan las guiones y banderines son elegidos. La noticia se extendió ayer rápidamente y se convertía un asunto muy comentado en las redes sociales, al tiempo que también en Ronda, sede del Tercio Alejandro Farnesio IV de la Legión, también era uno de los asunto de comentario en diferentes corrillos.

Mientras tanto, las fuentes militares consultadas reconocían la existencia de cierto malestar entre el ámbito castrense, al considerar que se estaba creando un daño "injusto" a una unidad militar que cuenta con un reconocido prestigio, tanto a nivel nacional como internacional. "Todo lo que se relaciona con la Legión se tiende a exagerar", indicaba una de las fuentes consultadas, que consideraba que el revuelo ocasionado es fruto del gran tirón que tiene entre la población esta unidad, por lo que la expone de forma continuada, "tanto para lo bueno como para lo menos bueno", indicaban estas fuentes no oficiales.

Mientras tanto, desde el acuartelamiento rondeño no se quiso realizar ningún tipo de manifestación al respeto y sus mandos se remitieron a la oficina de información con la que cuenta la Brigada de la Legión. Otros no tadaron en hacer bromas con el asunto y reclamar que dichas medidas de control del peso se extiendan a otros ámbitos de la seguridad y pedían que se tomase ejemplo de los milatares en este ámbito para conseguir que todos sus efectivos presenten una buena forma física para prestar servicio.