La sociedad civil se moviliza para exigir la llegada de tren a Marbella

Alba, además, incidió en la necesidad de que se enfatice que esta gran obra no se vea "como un nuevo privilegio de los malagueños sino como una oportunidad para facilitar la conexión de Andalucía y España con la Costa del Sol". Al tiempo, insistió en que sin la colaboración de todas las administraciones no se impulsará.

Grosso modo, esta tesis coincide con las líneas generales del corredor ferroviario diseñado por la Junta, que, como ahora Alba, hablaba de "un metro potente" que uniese la parte occidental del litoral. Una de las principales sugerencias del ingeniero es que apunta de manera clara por utilizar el eje de la antigua N-340 como referencia para ejecutar el nuevo trazado ferroviario, que sería "eminentemente subterráneo". Una circunstancia que, a su juicio, no tendría que alterar el funcionamiento normal de la carretera. Sí aludió a la necesidad de reconsiderar el papel de esta vía de tráfico una vez entrase en servicio el ferrocarril, configurándola como un trazado de carácter más urbano, dotado incluso de carriles bici.

En su análisis, este experto se postuló de manera clara sobre la necesidad de formular un sistema de transportes potente, que permita hacer del ferrocarril un medio competitivo con el vehículo privado. Y para lograr ese objetivo, abogó por proyectar una nueva línea, con ancho AVE, que desde el aeropuerto de Málaga permitiría llegar a Marbella en unos 30 minutos. Una opción que cierra de par en par la puerta a la idea manejada de, simplemente, extender el tren de Cercanías. "La simple prolongación de la línea actual no cumple los objetivos previstos", dijo de manera categórica este experto, quien incidió en el hecho de que su particular propuesta permitiría también dar cabida a trenes de alta velocidad.

Una cifra que, sin embargo, no esconde el elevado valor social que tendría su ejecución. Los estudios manejados en su día por la Junta de Andalucía, administración que llegó a redactar los proyectos de construcción del trazado e incluso adjudicó un pequeño tramo, llegaban a cifrar en unos 100 millones de pasajeros potenciales los que se podrían subir al tren litoral. Una atractivo potencial amparado por los datos aportados ayer por Alba, quien cifró en unos 140 millones de viajes al año los que se producen en este eje litoral, número que alcanzarán los 190 millones en la próxima década.

El apunte fue realizado en marco de un foro organizado por el Rotary Club Málaga, que contó con la intervención del ingeniero de caminos José Alba. Este experto puso sobre la mesa su particular visión sobre el asunto, en un momento en que el Ministerio de Fomento sigue pendiente de resolver la tramitación de los estudios en fase de redacción para determinar la manera en que se lleva a efecto una infraestructura que tiene en su elevado coste uno de sus principales hándicaps. Las estimaciones oficiales conocidas hasta la fecha elevan el coste de la operación a unos 5.000 millones de euros.

Muestra de este movimiento es la iniciativa puesta en marcha por la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) de recoger firmas entre los clientes de los 350 establecimientos de la provincia para subrayar la demanda. "Creemos que es fundamental que la sociedad civil apoye esto para que salga adelante", dijo ayer el presidente del colectivo, Luis Callejón, quien elevó la trascendencia que tiene esta intervención para el conjunto de Andalucía y no solo para la Costa del Sol. "El turista pide desde hace años que el destino sea sostenible y no hay manera más sostenible y barata que el tren", añadió.

Una financiación que pasa por las manos de las empresas privadas

Si hay un elemento clave en el futuro del tren litoral ese es el económico. Los cerca de 5.000 millones de euros en los que se estima la construcción de este eje ferroviario hacen inviable, a juicio de José Alba, que pueda ser impulsada en solitario por el Gobierno central. "Hoy no se puede hablar de que lo haga el Estado cuando no hay dinero; y no creo que en cinco o seis años lo haya", afirmó ayer este experto en el marco del foro organizado por Rotary Club Málaga, que contó con la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, valedor de una solución ferroviaria que vaya más allá de una simple prolongación del tren del Cercanías actual. Para Alba, el futuro de la financiación de esta intervención pasa necesariamente por la colaboración privada. Empresas que han de ver en esta infraestructura una fuente de generación de beneficios. De otro lado, apostó por acotar el desarrollo de la obra a las posibilidades reales, destacando como prioritaria la llegada del ferrocarril a Marbella como primer paso, dando, posteriormente, pasos hasta Estepona y Algeciras. "Hay que programar las fases y marcar soluciones que sean coherentes con los costes", dijo.