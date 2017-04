A solas con Michel Houellebecq

Si no lo cuento, reviento. Salí corriendo en los últimos compases de la entrevista en vivo que compartió Michel Houellebecq junto a Agathe Novak-Lechevalier el pasado viernes en La Térmica dentro de la Noche de los Libros, disparado hacia la sala que el centro había dispuesto para la prensa con el fin de que pudiéramos escribir nuestras crónicas, con tal de ganar de tiempo mientras el respetable se deshacía en aplausos (me perdí la posterior firma de libros que prodigó el escritor galo sin que al parecer nadie, ni siquiera la organización, esperara tal gesto; cosas de mi puñetero oficio). De camino al sitio, mientras iba poniendo ya en marcha el portátil a la vez que revisaba mis notas, dejé a un lado a una pareja de jovencitos que habían abandonado el auditorio un par de minutos antes que yo. Me pareció que ella le estaba castigando a él con una bulla descomunal, una bronca de las gordas, y uno, que es de pueblo y muy curioso, inclinó el oído. Resultó que a la presunta no le había gustado un pelo la intervención de Houellebecq y le estaba recriminando a su novio, a base de bien, que hubiera insistido tanto en ir a ver a un tío tan feo. Y la muchacha no se andaba con chiquitas: "¡No entiendo cómo puede haber ahí tanta gente! ¡Eso está lleno de tontos! ¡Tanta gente para escuchar a un tío hablando en francés y encima cosas que nadie entiende! ¡Y tú eres todavía más tonto por haberme traído!" De inmediato me embargó una compasión piadosa por el chico, al que le estaba cayendo una buena y que tan sólo acertaba a replicar "pero... pero..." mientras su leona, un tanto despechada por la traducción simultánea, se quedaba a gusto. Y, bueno, el autor de novelas tan escandalosas como Las partículas elementales y Plataforma, que quedó en una situación bien controvertida tras la publicación de la última, Sumisión (donde especula con la formación de un gobierno islamista en Francia en el año 2022), aparecida justo el día del atentado en la redacción parisina de Charlie Hebdo, habló sobre la importancia de la religión en su obra y, sin hilar un discurso demasiado brillante, citó a Pascal, San Pablo (a quien aseguró deber su misma vida), Comte, Chesterton, Nietzsche, Schopenhauer y Chateubriand para ilustrar el asunto. Houellebecq deploró su propia falta de fe, que consideró un fracaso personal, pero, respecto al revuelo armado por Sumisión y su supuesta islamofobia, defendió el derecho a atacar cualquier religión como argumento propio de la libertad de expresión. Para terminar, preguntado por una posible imagen con la que representar a Dios, el autor, tal y como había hecho en alguna novela, acudió al coño (con perdón) no con ánimo polémico sino antropológico, por cuanto las primeras representaciones de la divinidad adquirieron en los albores de la historia de la humanidad formas genitales.

Total, que todo esto pudo gustar a muchos y no gustar en absoluto a otros tantos. La muchacha que salió tan indignada no tiene por qué ser menos inteligente, sensible ni capaz que los fans que luego hicieron cola para llevarse firmado su ejemplar de Ampliación del campo de batalla. Faltaría. Pero me resultó curioso que, tal y como apuntó Novak-Lechevalier al principio de la charla, Houellebecq hubiese mostrado interés por las manifestaciones religiosas más habituales en Málaga. Imagino que alguien le contaría cosas de la Semana Santa, y hasta de la Legión. Así que el franchute sabía muy bien a quién se dirigía. La cuestión es que a La Noche de los Libros asistieron más de 9.000 visitantes, en su gran mayoría malagueños. Sólo cerca de quinientos tuvieron la oportunidad de pasar un rato a solas con Michel Houellebecq, pero el resto pudo hacerse preguntas de diverso calado con otros escritores como Nuccio Ordine, James Rhodes, Fernando Aramburu o Jesús Marchamalo. Imagino que cada Jueves Santo acuden bastantes más de 9.000 a ver a la Legión, y que seguramente a la mayoría de éstos les haría poca gracia que un tipo defendiera el derecho innegociable de criticar la religión y sus manifestaciones. Pero seguramente esto es lo que debemos a La Noche de los Libros: que alguien lo haya dicho aquí con toda claridad y ante tanta gente. Por cierto, el pianista y escritor James Rhodes puso una foto en su cuenta de Twitter en la que aparecía uno de los patios de La Térmica atestado de gente y un texto que rezaba: "Las tres de la mañana, y esto sigue. Es un festival literario. Ah, España". Qué bien que por una vez, maldita sea, hablen de nosotros así ahí fuera.