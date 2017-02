A la sombra del científico machista

Margaret Cavendish, Maria Sibylla, Émilie du Châtelet, Marianne North, Marie Curie, Lise Meitner, Concepción Arenal, María Elena Maceras. La lista es interminable. Todas estas mujeres -científicas, divulgadoras, primeras en pisar una universidad, brillantes en definitiva- vivieron, por desgracia, a la sombra de un hombre, un científico, una sociedad machista y patriarcal. De du Châtelet, matemática y física francesa, se dijo en boca de Voltaire que era "un hombre cuyo defecto es ser mujer". Charles Darwin tampoco ocultó hace dos décadas su desprecio hacia el sexo opuesto: "La principal diferencia de las facultades intelectuales de los dos sexos se manifiestan en que el hombre llega en todo lo que acomete a un punto más alto que la mujer, así se trate de cosas en que se requiera pensamiento profundo o razón, imaginación o simplemente el uso de las manos o los sentidos".

Ayer, el Centro Principia celebraba con un par de días de retraso "justificados" el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Lo hizo con una mesa redonda titulada Científicas, ¿por qué no?, donde sólo participaron mujeres: Adelaida de la Calle, consejera de Educación de la Junta de Andalucía; Rosario Moreno, jefa del Servicio de publicaciones y divulgación de la Universidad de Málaga; Teresa Cruz, directora de la Fundación DesQbre; Cristina Urdiales, investigadora de la UMA en el Departamento de Tecnología Electrónica; y Carmen Guerra, profesora de Química en Principia.

El arranque no pudo ser más acertado: los primeros minutos de metraje de Romance de una mujer española (1976), un corto de Miguel Alcobendas en el que Luis Eduardo Aute canta romances de ciego de las primeras décadas del siglo XX ilustrados con cuadros de María Pepa Estrada. De carácter satírico, en el filme se escuchan afirmaciones machistas como que la mujer sólo puede "estudiar historia sagrada y geografía". Guerra, con una sonrisa pícara a propósito de la película, arrancaba su presentación hablando de la Royal Society, una de las sociedades científicas más veteranas del mundo con más de 350 años de existencia.

"Hablamos de una institución que cuando nació no contemplaba la participación de la mujer en ella. En 1826 el marido de Mary Somerville -"la reina de la ciencia en el siglo XIX"- lee sus investigaciones en la Royal Society", explicaba en tono incrédulo la profesora de Química. La Academia Real inglesa le premiaría después haciéndole socia de honor. Sin embargo, las acreditaciones oficiales sólo estaban al alcance de hombres. Aún así, explicaba Guerra, las mujeres siguieron contribuyendo a la ciencia como mecenas (Cristina de Suecia), artesanas (Maria Sibylla), divulgadoras (du Châtelet), exploradoras en el terreno (Louise Meredith) y, al fin, como científicas (Marie Curie).

Moreno no se olvidó durante su charla de las primeras españolas en abrir camino, "a duras penas y con mucha sufrimiento", en la universidad. "Concepción Arenal estudió Derecho en la Universidad de Madrid como oyente. Cuentan que iba a las clases disfrazada de hombre [...] Elena Maseras tuvo que pedir permiso al mismísimo rey para estudiar Medicina", contaba mientras el público, alumnos del IES La Rosaleda, se asombraba. Tampoco tardó mucho tiempo en mencionar lo que en estudios de género se denomina techo de cristal, la limitación velada del ascenso laboral de las mujeres al interior de las organizaciones, en referencia a la tendencia de los hombres a estudiar ingeniería y las mujeres humanidades. "Sois partícipes de vuestra historia y no hay razones biológicas que os limiten a la hora de elegir carrera", sentenció.

De la Calle subrayó que "no existe el cerebro en rosa" y que, por tanto, las mujeres tienen la mismas capacidades que los hombres para dedicarse a la ciencia aunque no hayan tenido las mismas oportunidades, como prueba que hasta 1909 no se les permitiera incorporarse a la universidad. Todo se andará este siglo XXI...