Los 11 mejores de la Selectividad

Todo estudiante recuerda su paso por Bachiller. Dos años de esfuerzo que marcan el principio de un nuevo viaje hacia la universidad o cualquier otro módulo. El primer año es una etapa de ilusión pero también de cambio y acostumbrarse a la diferencia con secundaria. Segundo es quizá el más duro por eso del estrés y la presión de sacar la máxima nota posible y optar a la carrera que uno desea. Y al fin la tan temida Selectividad. Ahí se mezclan las tremendas ganas de acabar con el anhelo de que todo el esfuerzo se vea recompensado. Una vez finalizado todo el proceso, si todo sale bien, el nivel de satisfacción personal es incalculable. Miles de estudiantes se enfrentan a esta fase todos los años.

La Universidad de Málaga reconoció ayer a los mejores expedientes malagueños de la Selectividad del curso pasado. En un acto celebrado en el rectorado de la UMA, once jóvenes -cuatro chicas y siete chicos- de entre 18 y 19 años, estudiantes de su primer año en la Universidad, recibieron un premio como recompensa al resultado de estos años de trabajo y esfuerzo. Al acto acudieron el rector de la UMA, José Ángel Narváez; el vicerrector de Estudiantes, José Francisco Murillo, y el director de la Fundación General de la UMA, Diego Vera.

"Es un acto de los más gratos, de reconocimiento a vuestro esfuerzo e ilusión", señaló Murillo. "Esperamos mucho de vosotros. Estamos seguros de que no nos vais a defraudar. Sois los mejores de la mejor generación. Hoy contamos con una juventud de lo más preparada", puntualizó el vicerrector de Estudiantes. Cuestión con la que estuvo de acuerdo Narváez: "A pesar de lo que digan, representáis la mejor generación. La formación que tenéis es una de las mejores".

A los chicos se les entregó un diploma, una tablet y un curso de idiomas de la UMA, valorado en 600 euros. Pero más allá de los premios, la verdadera recompensa es el reconocimiento al empeño. "Se reconoce el talento. Merece la pena estudiar y saber que no solo es cuestión de aprobar, no quedarse en el suficiente, sino ir más allá", declaró Manuel Garrido, uno de los chicos premiados estudiante de Ingeniería Industrial.

Gonzalo Matilla estudia Bioquímica, con una nota de corte de 13,8 fue otro de los chicos reconocidos. "Sabía que me había salido bien Selectividad, pero no sabía que iba a ser tan alta", reconoció humilde. Lo que no se esperaba para nada es que sería recompensado por ello. "No sabía ni que existían estos premios. Me avisaron por correo el mismo día de mi cumpleaños, en un descanso de las clases. Menudo regalo", recordó.

Además de ellos dos, también fueron galardonados: Pablo Morales (Bioquímica); Rocío Pascual (Ingeniería Industrial); Cristina Ramírez (Administración y Dirección de Empresas); Pedro Fernández (Medicina); Desirée Geijó (Matemáticas); Marina Berlanga (Ingeniería Eléctrica); Javier Marina (Ingeniería Robótica); Natalia Velasco (Traducción) y Adrián García (Matemáticas).

Además, en otro acto celebrado más tarde también en el rectorado, 58 estudiantes recibieron una beca de inversión lingüística para disfrutar este verano de un mes en Canadá, con varios cursos de idiomas.