La caja de cartón es el producto

El comercio electrónico está de moda y cada día se ven a centenares de repartidores llevando productos de Amazon o de cualquier otra tienda a domicilios y empresas. Lo normal es que el cliente coja el producto y tire la caja, salvo en el caso de Cajacartonembalaje.com, una empresa malagueña que lo que vende es precisamente la caja de cartón y que está teniendo éxito pues en apenas cinco años de vida ya posee 30.000 clientes en toda España y este año prevé facturar un millón de euros.

Su creador es un joven malagueño de 28 años llamado Álvaro Fernández que, aunque estudió Económicas, lleva el mundo on line prácticamente en las venas. A los 15 años montó un servidor para un juego y con 22 años fundó sus dos primeras tiendas en internet que aún están plenamente operativas. Están especializadas en la venta a público y a mayoristas de joyería y se denominan joyerialebelle.com y platapormayor.com. "Siempre me ha gustado el tema de internet y he aprendido de forma autodidacta, mediante la prueba y el error", comenta Fernández.

La idea de desarrollar un portal para vender cajas de cartón se la dio realmente su padre, un ingeniero que resultó afectado por la crisis y que ahora trabaja junto a su hijo en este proyecto. "Mi padre conocía este sector de las cajas de cartón aunque antes de lanzarnos hice estudios de mercado de más de 20 sectores y el que mejor me encajó fue este porque había demanda y no demasiadas empresas", recuerda Fernández, quien se puso a buscar proveedores y a diseñar una página web que resultara atractiva para el cliente final, algo que le llevó un año de esfuerzo. Arrancó en 2014 y, en principio, era un intermediario, en el sentido de que sus clientes compraban a través de su web y el producto era enviado directamente desde la fábrica. Gestionaba por tanto la plataforma, los clientes y la publicidad.

Sin embargo, este pasado verano decidió dar un paso más y abrir una fábrica propia. "Vi muchas posibilidades y la relación con los proveedores era cada vez más difícil porque hay mucha competencia y no podía conseguir precios tan competitivos, algo que sí puedo obtener con mi propio almacén", señala este joven empresario, que tuvo que invertir 200.000 euros en la apertura de una sede en el polígono Santa Cruz y en la maquinaria necesaria.

Fernández indica que ya cuentan con 30.000 clientes registrados en toda España de los cuales el 75% son empresas y el resto particulares. "La mayoría de las empresas que nos compran son de Madrid y Barcelona aunque también de muchos pueblos pequeños. Hay que tener en cuenta que tenemos desde clientes que compran cajas para una mudanza hasta otros que adquieren 10.000 cajas", explica el empresario, quien resalta que su compañía, que posee cinco empleados, es, en estos momentos, la tercera más grande del sector en España. Al ser malagueña uno de sus objetivos es ser profeta en su tierra y asegura que ofrecen una tarifa más competitiva para firmas locales.

Tienen unas 250 referencias, que van desde la caja normal cuadrada, hasta cajas personalizadas tipo estuche o letras para marcas y eventos. "Nosotros somos los que tenemos más variedad de cajas de vino para bodegas", subraya Fernández y afirma que venden a particulares desde una unidad. Producen miles de cajas al año y la decisión de volar en solitario le está dando, por ahora, satisfacciones. "Tengo que trabajar más que antes", dice Fernández, pero el año pasado incrementaron la facturación un 25% hasta los 700.000 euros, en enero han vuelto a crecer las ventas en la misma proporción y confían en cerrar el ejercicio con un ingreso de un millón de euros.

La especialización y el precio son claves en un mercado como internet, en el que el cliente, antes de comprar, observa todos los productos en la competencia. En este portal malagueño hay cajas para mudanzas, botellas, fruta, cuadros, ropa, libros, plantas, jamón serrano y hasta pequeños armarios y taburetes de cartón.