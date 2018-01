"Hay que subir el precio de los hoteles sí, sí o sí en Andalucía"

Con las ideas claras y sin pelos en la lengua, como es habitual en él. El hotelero Antonio Catalán, fundador de la cadena AC en alianza ahora con Marriot, participó ayer en Málaga en un encuentro con empresarios andaluces organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y atendió a los medios de comunicación.

-¿Qué perspectivas turísticas ve en Andalucía?

-Andalucía tiene todos los condimentos para que vaya fantásticamente bien. Habrá un magnífico 2018. Los dos centros urbanos con más tirón son Sevilla, que está subiendo muy bien y abriremos un hotel de cinco estrellas en octubre, y Málaga que va como un cohete. La Costa del Sol es lo que mejor va y podría ir mejor si hubiera más empresarios hoteleros, porque hay demasiados inmobiliarios.

-¿Por qué faltan hoteleros?

-Los hoteles hay que reformarlos y cambiar los clientes. Pienso que el cliente aguantaría más precio del que le estamos cobrando. A los ingleses le hemos subido un 20% y no ha pasado nada. Andalucía tiene de todo, cultura, costa, playa, gastronomía... Va muy bien, pero podría ir mejor.

-¿Somos baratos?

-En Estados Unidos el turista gasta cuatro veces más que en España porque el precio de la habitación es más alto. En Kansas City, que es como Albacete, el precio por habitación es de 150 dólares y en Miami un hotel AC clásico cuesta 500 dólares.

-Es curioso porque ya hay muchas voces en el sector diciendo que no se pueden subir los precios por la competencia del Mediterráneo.

-Si alguien piensa que la competencia del Mediterráneo es Turquía estamos equivocados. Al turismo lo que más le preocupa es la seguridad. El lío en Barcelona fue por el 1 de octubre porque el tema de la independencia lleva cinco años con manifestaciones. El turista piensa que si no va a España a dónde va. ¿A Turquía? ¿A Argelia? ¿A Marruecos? ¿A Túnez? España es el destino natural de Europa. Tenemos seguridad jurídica y sanitaria. Hay gente que me dice que competimos con el Caribe, pero si en el Caribe tengo un accidente de coche gordo vuelvo en la bodega del avión y en España te llevan rápido a un hospital y sales seguro. El tema es que nos lo tenemos que creer.

-¿Falta confianza en el sector turístico español tras tantos años de liderazgo?

-Exacto. Tengo rifirrafes con la alcaldesa de Barcelona y siempre digo ¿qué queremos, low cost o París? La Administración puede forzar a que los hoteles se reformen y sobre el precio, el touroperador se va a llevar un 35% de comisión, por lo que es mejor llevársela sobre 100 que sobre 50.

-Los hoteles, por ejemplo, en la Costa del Sol han perdido pernoctaciones de españoles y lo achacan a la vivienda turística. ¿Qué opina usted?

-La vivienda turística tiene que estar regulada. Con 82 millones de visitantes se necesita de todo. Los hoteleros, después de los agricultores, somos los que más nos quejamos. Este país necesita un Airbnb organizado. Nosotros mismos tenemos una compañía de hostels que se llama Toc con habitaciones compartidas, del que abriremos uno en la calle Larios de Málaga en los próximos meses. Me preocupa que no haya regulación, pero no que haya viviendas, porque si mañana me doy de alta en un piso y se meten cuatro terroristas no hay ningún tipo de control, mientras que en un hotel en cuanto entras por la puerta estás registrado y la policía tiene la ficha.

-¿Teme la turismofobia?

-En Soria no hay turismofobia. Prefiero protestar porque no haya turistas a por que haya. En cualquier caso, preferiría 60 millones de turistas en España en lugar de 82 millones pero con el doble de precio.

-¿Eso es factible?

-Hay que subir el precio en Andalucía sí, sí o sí porque se puede aguantar. A un señor que vive en Londres le sale más barato estar en Andalucía que en Londres. No somos conscientes de nuestros activos. Llevo varios años haciendo la ruta jacobea y trayéndome al presidente mundial de Marriot con varios ejecutivos y cuando ven, por ejemplo, León, Burgos o Santiago y encima le sueltan el botafumeiro alucinan.

-¿Una subida de precios podría afectar al mercado nacional?

-La crisis no ha pasado. La gente que antes cobraba 2.000 euros podía salir y ahora el que tiene 700 euros de salario es imposible que salga. La gente tiene que tener mejores salarios. Los políticos dicen que el país va muy bien pero en 2011, en plena crisis, había 550.000 millones de salarios en España y ahora, con un millón más de empleados cotizando, el salario global es el mismo. Llenar los hoteles con un precio medio bajo no tiene sentido, porque tienes que empezar a piratear con las camareras de piso, con la ropa, con todo. Si reformas el hotel y pides más precio puedes pagar mejores salarios y tener gente más profesional. El camino de España tiene que ser ese.