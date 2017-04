La supresión de un aula deja 22 niños de tres años sin plaza en Los Guindos

La supresión de una línea de primero de Educación Infantil en el colegio público Los Guindos ha dejado sin plaza a 22 niños de tres años que habían solicitado este centro en primera opción. Las familias han convocado para el próximo lunes una concentración para protestar por la reducción de puestos escolares, que ha pasado de 75 a 50. El centro ha recibido para el próximo curso 72 solicitudes para las 50 plazas, circunstancia que deja a los afectados en la obligación de escolarizar a sus hijos en el colegio Constitución o en el Victoria Kent, alternativas que no les convencen porque en un caso consideran que está alejado de sus casas y en el segundo porque fuerza a entrar en un programa bilingüe francés que no coincide con sus expectativas.

Eva Soles, portavoz de las familias, subrayó ayer que las opciones que quedan para estos niños no está en línea con el derecho de elección de sistema educativo. "Nosotros hemos elegido un centro bilingüe inglés", opción que no está a su alcance en ninguno de los dos colegios públicos con capacidad disponible para aceptar alumnos de siete años. Las familias reivindican que se mantengan operativas las tres aulas para niños de tres años que ha tenido el colegio de Los Guindos desde hace tres años. "No pedimos que se cree una línea nueva, sino que se mantengan todo como estaba. El centro tiene clase, sillas, medios y una profesora fija para atenderlos. Ni siquiera es interina".

Las familias tienen como alternativa un centro sin bilingüismo o enseñanza en Francés

Eva Soles pone de relieve el derecho a la educación que les asiste y lamenta que la Consejería de Educación haya aplicado un cambio de última hora que les perjudica. "El colegio hizo una jornada de puertas abiertas, visitamos el centro, nos gustó, vimos que no habría problemas para entrar porque tenía tres líneas y ahora las reducen a dos".

La directora del centro, Inmaculada Corpas, ha confirmado sin entrar en más detalles que efectivamente después de siete años la oferta se reduce de 75 a 50 plazas, es decir de tres a dos aulas para primero de Educación Infantil. También ha señalado que la propuesta, que partió de la comisión de garantías de admisión, se les comunicó oficialmente en la última semana de febrero.

Los motivos de fondo residen en la dispersión de la demanda de puestos escolares en el sector de Carretera de Cádiz I. Aunque la oferta (525 plazas) y la demanda (521) están muy equilibradas, lo cierto es que su distribución por colegios es dispar. El CEIP Constitución se ubica en Tabacalera y, por tanto, está más alejado de la zona de mayor densidad residencial. Además, no ofrece la oportunidad del bilingüismo, mientras que el Victoria Kent, con 50 plazas disponibles para tres años, solo ha recibido 12 solicitudes, circunstancia que las familias atribuyen al bilingüismo en francés que presumiblemente no resulta tan atractivo para los padres. Al parecer, cerrar un aula en Los Guindos se entendió como una fórmula para redistribuir el ingreso de alumnos en todos los colegios de la zona.

En los cursos anteriores Los Guindos completaba dos aulas con los menores que solicitaban el centro en primera opción y la tercera con escolares que no habían logrado plaza en el entorno. Sin embargo, este año ha registrado un cambio sustancial con envergadura suficiente para cubrir todos los puestos con las solicitudes que designaban este colegio con carácter preferente.