El taxi endurece su protesta

El sector del taxi redobla el pulso. Un día después de convocar el paro en el servicio de manera unilateral, los taxistas decidieron en una asamblea improvisada en el aeropuerto que la manera más eficaz de hacer visibles sus protestas es "colapsando Málaga". Y así lo hicieron unos 400 vehículos, con la meta de cortar el tráfico en el Paseo del Parque y "forzar al alcalde a sentarse una vez más" para ver resueltas sus demandas, como aseguraban algunos profesionales del sector ayer.

Los taxistas malagueños no estuvieron solos en sus reclamaciones. Hasta la capital se desplazaron ayer chóferes procedentes de todo el país, fundamentalmente de otras provincias andaluzas como Granada, Sevilla o Córdoba, pero también llegaron representantes de Valencia, Barcelona y Madrid. Pasado el mediodía de ayer, los centenares de conductores que se encontraban en el aeródromo se reunieron en un cónclave improvisado en el que diferentes miembros del sector del resto del país ofrecieron sus arengas y ánimos para continuar con el paro del servicio.

Cuando el presidente de la Asociación Unificada de Autónomos del Taxi de Málaga (Aumat), José Royón, intervino para expresar su opinión sobre la situación, algunos taxistas enfadados le recriminaron su "pasividad" para "luchar por ellos" en la reunión que mantuvo con el alcalde en la mañana del domingo pasado. Fue en ese momento cuando un trabajador arrebató el micrófono a Royón y propuso como forma de protesta "colapsar el centro de Málaga". Y así hicieron, dividiéndose entre la avenida de Andalucía y la de Velázquez, llegando este último grupo a colapsar durante una media hora el barrio de Huelin.

De ahí al Paseo del Parque, el punto de reunión, adonde llegaron sobre las 15:00. En cuestión de minutos, filas de taxis se amontonaron en los carriles de la amplia avenida malagueña, colapsando el tráfico. La Policía Local tuvo que desviar a los conductores y autobuses de línea en la fuente de las Tres Gracias, que estuvo cortada durante casi dos horas.

No terminó ahí la protesta. Dos miembros de la asociación de taxistas Élite procedentes de la Comunidad Valenciana se hicieron unas fotos en la puerta del Ayuntamiento con las banderas de la autonomía levantina, a lo que la policía respondió pidiéndoles la documentación. Cuando los taxistas vieron el encontronazo se sentaron en las escalinatas del Ayuntamiento gritando frases como "somos taxistas, no terroristas", o la ya habitual consigna de esta huelga: "Si esto no se arregla, nos vamos a la guerra".

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, calificó de "desproporcionados" los paros del sector, y aseguró que "no es positivo" que vengan a la ciudad otros taxis del resto del país. El regidor teme que el sector esté usando la capital como "prueba de fuego" para constatar las posibles formas de actuación contra empresas como Cabify.

Los paros en la capital, que comenzaron como protesta por el modus operandi de la empresa de transporte privada Cabify. El gremio considera que este servicio de vehículos turismo con conductor (VTC) realiza "prácticas ilegales", y cuando los taxistas se enteraron de que un refuerzo de al menos 35 coches Cabify vendrían a la capital para cubrir el aumento de la demanda en la semana de Feria, decidieron cortar el servicio en la semana grande de la ciudad, y en la que más facturan los propios taxistas en verano.

El problema de las licencias VTC no tiene visos de solucionarse a corto plazo hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia presentó el pasado julio contra el decreto 1057/2015, por el que se regulan los vehículos VTC de empresas como Cabify. Cualquier decisión hasta entonces será "simplemente un parche" y no solucionará "el problema real del asunto", afirmó un taxista. "Cuando el Estado y la Junta, que tienen las competencias de las VTC, se pongan manos a la obra, habrá una solución de raiz a este problema", anadió el chófer.

Cabify por su parte denunció ayer que al menos 15 de sus vehículos han resultado dañados como resultado de estos días de protesta de los taxistas. La empresa operadora de transporte asegura que hasta tres de sus conductores sufrieron agresiones físicas, además "incontables" amenazas y agresiones verbales por parte de los profesionales del gremio taxista. Hoy a las 10:00 está prevista una reunión sectorial del gremio en el polideportivo de Ciudad Jardín para decidir cómo continuar y qué acciones llevar a cabo a partir de ahora en un paro de servicio que avanza de manera improvisada y cuyo final no se avista cercano. Hasta entonces, Málaga tendrá que acostumbrarse a celebrar su Feria sin el taxi.