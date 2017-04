Los taxistas denuncian la proliferación de "mafias" en el transporte de viajeros

El transporte ilegal de pasajeros, principalmente en el aeropuerto, en la estación de trenes o autobuses, sigue siendo un negocio bastante rentable pese a que las fuerzas de seguridad están intensificando los controles y se están interviniendo vehículos. "Hay que intentar erradicar las mafias del transporte porque este es un sector goloso en el que se mueve mucho dinero", denunció ayer José Royón, presidente de la Asociación Unificada de Autónomos del Taxi (Aumat), quien precisó que, sobre todo en el aeropuerto, actúan de manera habitual rusos, magrebíes, finlandeses, noruegos... "Hasta hay un alemán con 70 años y un Mercedes que lo conoce todo el gremio y que campa por sus anchas".

Siempre ha habido coches pirata en el aeropuerto, personas que utilizan su vehículo particular para transportar a los turistas que llegan sin tener ningún tipo de permiso y, por supuesto, sin declarar ningún ingreso, siendo una práctica completamente ilegal de economía sumergida. Pero el problema no solo no se resuelve sino que está en plena actividad. El modus operandi es el siguiente. Suelen ir dos personas en un vehículo. Uno va a buscar a los viajeros a la zona de llegadas -normalmente a extranjeros que hablen la misma lengua- y el otro vigila por si tiene que sacar el coche pues, según Juan González, vicepresidente de Aumat, "llegan hasta a aparcar en las plazas legales que las empresas de rent a car tienen en el parking". Abordan a los posibles clientes y les ofrecen precios hasta un 50% menores a lo que les pueda cobrar un taxi o un vehículo de alquiler con conductor legal.

Muchos conductores 'piratas' pagan la multa, recuperan el coche y vuelven a la actividad

González explicó que estas mafias empezaron a trabajar en la estación de autobuses y que ahora actúan más en el aeropuerto porque les resulta más rentable, si bien "van cambiando de puntos para que no se les detecte de forma tan sencilla". Los taxistas denuncian que, además de ser ilegales y hacer una obvia competencia desleal, "hay coches que son para verlos por su antigüedad", por lo que avisan a los usuarios de que pueden tener cualquier tipo de problema y que no pueden hacer ninguna reclamación.

El ayuntamiento de Málaga inició en agosto de 2015 un procedimiento que permite un mayor control y la inspección de vehículos que realizan transportes sin ninguna autorización. La concejal de Movilidad, Elvira Maeso, y el concejal de Seguridad, Mario Cortés, explicaron ayer que en todo este tiempo se han intervenido un total de 43 vehículos por ese intrusismo. Solo en los cuatro primeros meses de este 2017 han sido 14 vehículos.

Cuando se coge in fraganti a alguno de estos conductores ilegales, se les retira el vehículo y se les pone una multa de 1.380 euros que, si se paga antes de un mes, se queda en 966 euros al practicarle una rebaja del 30%. Los infractores tienen que abonar además la tasa correspondiente para sacar el coche del depósito. Si no pagan la multa se subasta el vehículo. Curiosamente, desde el Consistorio afirmaron que, de los piratas cazados en el entorno de la estación de autobuses, la mitad no pagan la multa y pierden el vehículo. Sin embargo, los que trabajan en el aeropuerto sí abonan el importe, lo que indica que les debe salir más rentable pagar 1.000 euros cuando les atrape la policía local que dejar el negocio. "La reiteración se debería castigar con la retirada definitiva del vehículo y debería ser además un agravante", reclamó González, quien pidió una mayor colaboración a la Junta de Andalucía.