El teatro de Banderas

Qué le han hecho a Banderas que se ha tenido que marchar! Quería construir un teatro en Málaga, el sueño de su vida y el modo desinteresado con el que pretendía sellar su idilio con su ciudad. Pero unos políticos de izquierda radical y una horda de ingratos le han insultado e incluso humillado hasta que ha dicho basta". Éste es en síntesis el relato que ha quedado para la posteridad tras el fuerte impacto de la noticia, con medios nacionales de ideología opuesta que saltaron en tromba en defensa del artista. El actor ha ganado por goleada la batalla de la comunicación. Así que asumo que el resto de este artículo será muy posiblemente un intento de ejercicio periodístico inútil.

El grupo empresarial con el que se presentó Banderas ganó un concurso de ideas frente a otros 71 aspirantes para desarrollar un proyecto cultural y de ocio sobre una parcela pública. El solar le costó a los malagueños 21 millones de euros porque el alcalde pretendía levantar allí el Museo de los Museos. Pero la crisis rompió el cántaro del regidor y dejó solo el solar. Bueno, sigue ahí el viejo edificio de los cines Astoria y Victoria, a la espera de la piqueta, convertido en paraíso para todo tipo de roedores.

Pero el concurso público no era vinculante, también por decisión del alcalde que, por una parte, optó por esta fórmula para escapar de la encrucijada en la que estaba con la compra de los cines, pero, por la otra, tampoco quería verse atado de pies y manos si la iniciativa vencedora le desagradaba. En definitiva, Francisco de la Torre cien por cien.

Con una décima menos de posibilidades -por dar un mínimo margen de error- Banderas habría ganado la segunda competición, ya con ejecución obligatoria, que el Consistorio tenía que convocar para concluir este alambicado procedimiento de selección. La razón de esta hipótesis es sencilla. El pliego de condiciones para esta fase de concurrencia, si el Ayuntamiento así lo decidía, podía ajustarse al milímetro a la propuesta ganadora de Banderas. Hasta exigir incluso que los aspirantes presentaran como director del teatro a un experto de categoría internacional. Así que De la Torre, para completar el cúmulo de equivocaciones con el caso Astoria, no dijo nada incierto cuando proclamó esa realidad. Pero se supone que el máximo representante de un organismo público, en un procedimiento que organiza, debe al menos guardar las formas. ¿Se podía interpretar que el nuevo concurso era un traje a medida de Banderas? Sí, pero es que la ley así lo permite.

De los más de 9.000 metros cuadrados del edificio que el artista malagueño apadrinaba, el uso cultural sólo consumía 1.500 metros cuadrados, teatro experimental o auditorio para 600 espectadores incluido. El espacio comercial y de ocio disponía de más de 5.000 metros cuadrados, con una gran tienda en la que el actor proyectó la venta de sus productos de diseño. Y 21 bares y locales de gastronomía. No estamos ante una iniciativa altruista. Sus impulsores se comprometían a invertir directamente 3 millones y para los 23 restantes necesitaban encontrar financiación.

Por tanto, opino que es oportuno que se cuestione si el centro de la capital, y con algunos ejemplos muy recientes en la misma Plaza de la Merced, realmente necesita otra sobrecarga de hostelería y comercio. Y todo alentado desde los 21 millones que el Ayuntamiento hace nueve años decidió aligerarse alegremente de sus alforjas. Evito pronunciarme sobre un apartado del concurso que atañe a la rentabilidad del proyecto y los parámetros observados por el jurado para valorar su viabilidad. Porque el error de concepto, a mi juicio, en esta competición es exclusivo de La Casona del Parque. El grupo de Banderas solicitaba en su propuesta ganadora que se le eximiera durante los diez primeros años de su gestión de pagar el canon municipal, obligatorio al explotar un negocio en suelo municipal. La alzada del inmueble superaba en dos plantas lo que permite la legislación urbanística para armonizar la fisonomía del entorno. Pero el concurso de ideas autorizaba que el proyecto arquitectónico excediese esos volúmenes. Así que quedaba pendiente una negociación para resolver si era posible una modificación del plan especial del centro o finalmente sería necesario rebajar la altura. También el Gobierno andaluz trasladó en unos contactos posteriores la necesidad de aumentar más el espacio cultural previsto en detrimento del ocio. Nada insalvable si cuadraban las cuentas.

Las marcas de Izquierda Unidas y Podemos en el Ayuntamiento de la capital intentaron la anulación del concurso, disconformes con el producto final. Están en su derecho. Ciudadanos se sumó, pero porque quería eliminar trámites y adjudicar el encargo directamente a Banderas. El PSOE, que hace tiempo perdió el norte municipal, se colocó de perfil. Le disgustaba el producto pero más enfadar al actor. Se abstuvo. La iniciativa no prospero, pero ofreció argumentos para el primer final de la película. El PP, culpable en el fondo de todo el desaguisado, podía presentarse como defensor de las inversiones de esta ciudad y paladín de su malagueño más ilustre, cuando hasta hace poco, y dadas las inclinaciones políticas del artista, nunca se sintió cómodo con él.

El ruido en las redes sociales y las opiniones interesadas y documentadas o no, forman parte del paisaje de esta sociedad del siglo XXI. Pasaron a mejor vida las unanimidades propias de otros tiempos y todos estamos expuestos a recibir un repaso instantáneo en menos de 140 caracteres.

Banderas en su tierra es un dios. Así que me resulta incomprensible su precipitada huida, si sólo se debe al capítulo de afectos y emociones . Y aunque está en su derecho, con la carta que publicó en Sur, si se me permite la expresión, mató moscas a cañonazos. Y quizá ha destapado la caja de los truenos porque, insisto, es una figura venerada. Él, que tanto ha presumido durante décadas de su amor por Málaga, acaba de dejarla a los pies de los caballos. Los movimientos posteriores de desagravio me parecen infantiles. Nadie le ha impedido seguir adelante con su propuesta que, si finalmente le convencía y se ajustaba a los cálculos económicos que su grupo había proyectado para recuperar la inversión, habría salido adelante. No es mi ideal del uso del dinero público, pero es más, me resulta insólito que Banderas, si como hace años que tiene en mente, quiere desarrollar un proyecto teatral en la ciudad, por qué no se lo expuso directamente al Ayuntamiento. De la Torre acaba de cederle gratis al jeque Al Thani una parcela valorada en 14 millones de euros para la Academia del Málaga y no hemos rechistado. Cómo sabe, cofradías y peñas han recibido solares municipales. ¿Quién se opondría a que el teatro experimental de Banderas se catalogue de proyecto estratégico?

Este diario cumplió esta semana 13 años. Pensaba en 2004 que Málaga necesitaba otro tipo de periodismo. Evidentemente la mayoría de los potenciales lectores no lo han creído así. Pero a la vista de cómo se cuentan historias como esta última, aunque ningún medio en estos tiempos pueda sacar pecho y citar la palabra credibilidad, me ratifico en que no me equivoqué en aquel diagnóstico. Y eso no guarda relación con que tu principal competidor consiga, como ha sido el caso, una fenomenal primicia por la que solo queda felicitarle y aguantar el escozor. En especial a Pedro Luis Gómez, por el que personalmente siento un especial afecto tras compartir décadas de batallas informativas. Pero del que me encuentro en las antípodas de su visión de Málaga y de la de su periódico.