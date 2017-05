El 'teletrabajo' apenas llega a las empresas malagueñasLos programadores se llevan la palma

La sociedad defiende la necesidad de conciliar mejor la vida laboral y familiar y paliar, de alguna manera, la costumbre de estar ocho horas sentado en la oficina, al margen de que se trabaje o no. Las empresas y los economistas aseguran una y otra vez que la clave es la productividad del empleado. Conseguir objetivos, con horarios flexibles y con la posibilidad de trabajar desde casa o cualquier otro punto gracias a las nuevas tecnologías. El teletrabajo suena bien como método de recursos humanos, pero la realidad es bien distinta. Solo el 13% de las empresas españolas ofrecen la posibilidad de teletrabajo a sus trabajadores y apenas el 6,7% de los empleados lo practica, menos de la mitad de la media europea, situada en el 17%, según el último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Eurofound. Además, aún hay cierta confusión entre lo que es teletrabajo -trabajar sin estar en la oficina- y estar presente en una oficina y, luego, conectado continuamente en casa, lo cual es la antítesis de la conciliación.

Este diario se ha puesto en contacto con varias empresas malagueñas para conocer si realmente ofrecen teletrabajo a sus empleados y qué ventajas o inconvenientes encuentran. "Nosotros no hacemos teletrabajo ya que consideramos que para rendir bien y trabajar en equipo es necesario estar todos juntos", explica, por ejemplo, Andrés Roldán, fundador de Football Impact. En otras firmas como Tiendanimal sí ven con buenos ojos este modelo laboral. "Nosotros somos una empresa orientada a la tecnología en su vertiente web, por lo que siempre hemos apostado por esta forma de trabajar. Un empleado que tiene la oportunidad de trabajar de forma flexible encuentra muchas más facilidades para conciliar su vida laboral y personal sin que ninguna de las dos se vea mermada. Esto permite además, que la motivación del empleado aumente, lo que repercute directamente en su día a día y por tanto en su productividad y en sus objetivos", afirma Rafael Martínez-Avial, consejero delegado de esta compañía malagueña especializada en la venta de productos para mascotas.

Martínez-Avial subraya que "para nosotros pesan más los pros que los contras y proporcionamos la tecnología necesaria para poder teletrabajar a aquellos empleados que sus funciones se lo permiten", aunque también afirma que "creemos que no se debe perder de forma radical el contacto físico entre compañeros para fomentar el trabajo en equipo, aunar criterios y mantener el ambiente laboral. Todo en su justa medida es para nosotros la clave del éxito".

Teletrabajo no puede realizar todo el mundo. Depende del sector, de su modelo de negocio y de las condiciones tecnológicas de cada compañía, por lo que tampoco hay que rasgarse las vestiduras si no se practica. En muchos casos suele haber un término medio, es decir, se trabaja en la oficina pero con libertad para salir y entrar y, cuando haga falta, operar desde la vivienda o desde, por ejemplo, un aeropuerto. "Valoramos el talento y sabemos que éste no está asociado a horarios ni a lugares físicos. No nos gusta el presentismo, apostamos por el criterio de nuestros trabajadores y por su implicación en cada proyecto, sin estar sujetos a espacios fijos. De hecho, tenemos en plantilla a varios empleados que trabajan desde sus casas en otras ciudades de España como Madrid y Sevilla", argumenta Cristina Salinas, community manager de la agencia publicitaria El Cuartel.

Esta experta comenta que "todos nuestros empleados cuentan con flexibilidad para, si lo necesitan, trabajar desde otros puntos que no sea justo desde la oficina" y hace hincapié en que "tenemos a nuestra disposición infinitas herramientas para estar hiperconectados y que las ideas fluyan con la misma facilidad que si estuviéramos todos en la misma mesa. Somos de la opinión de que esta flexibilidad mejora la productividad y el rendimiento de los trabajadores cuando no tienen tiempo para desplazarse o necesitan estar en otro sitio por alguna cuestión".

Otra empresa que tiene el teletrabajo en su ADN es Freepik, pues cuenta con más de 200 colaboradores que trabajan de forma exclusiva o parcial para esta firma malagueña. "Necesitamos personas con talento y muchos no están en España. Tenemos gente de Europa del Este, Francia, Alemania, Asia o Estados Unidos por lo que el teletrabajo nos encaja perfectamente", indica Pablo Blanes, uno de los fundadores de la compañía. Freepik planifica el tipo de trabajos que quiere, en función de las tendencias, "y damos indicaciones precisas a los colaboradores, pero dejando siempre alas a la creatividad", continúa Blanes, quien comenta que les garantizan a los empleados que hacen teletrabajo un mínimo de volumen de trabajo y que éstos cobran tanto por número de descargas como por la complejidad de la obra.

En la empresa tecnológica Centrologic afirman que "estamos tan a gusto en la oficina que le llamamos wifitrabajar". Escarlata González, project manager de la firma, explica que "si por teletrabajar se entiende llevarnos deberes a casa no lo hacemos porque apostamos por la conciliación familiar con horario europeo", aunque sí define que cuentan con autónomos y freelance que trabajan en cualquier punto y que "desde el punto de vista del cliente sí somos especialistas en teletrabajo porque resolvemos problemas y programamos a distancia con clientes de España, Portugal, Argentina o Polonia".

González resalta que "nos gusta venir a trabajar y, sobre todo, compartir la hora de la comida juntos con unas risas". El teletrabajo no permite, desde luego, esa compenetración con el resto de compañeros, pero aporta otras ventajas. A las empresas, por ahora, les queda mucho camino por recorrer.

Todo el mundo entiende qué es el teletrabajo pero, a la hora de la verdad, el volumen de ofertas laborales que contemplen esta posibilidad es escaso. Y mucho menor si es en exclusiva, es decir, si no hay una presencia mayor en la oficina con momentos puntuales desde el exterior. Basta con analizar los puestos de trabajo que se pueden hallar en portales específicos como Infojobs para darse cuenta de que el fenómeno es más mediático que real. En este portal aparecían este pasado jueves, por ejemplo, un total de 105 ofertas ligadas de alguna manera al teletrabajo en toda España. De ellas, 51 son en Madrid, 25 en Barcelona y el resto se reparten entre Alicante, Murcia, Sevilla o Valencia. Curiosamente no había ninguna en Málaga.

Por sectores, la inmensa mayoría de estas ofertas laborales están relacionadas con la informática y las telecomunicaciones (81), mientras que el resto corresponden a puestos de marketing, atención al cliente, comercial, ventas, finanzas o recursos humanos. Respecto al nivel de estudios, lo más demandado por las empresas es la formación profesional de grado superior, seguido del ciclo formativo de grado superior e ingenieros técnicos, entre otros.

¿Qué opciones da el mercado con el teletrabajo como telón de fondo? Una firma llamada Everis busca, por ejemplo, a un programador que tenga un alto nivel de francés "para participar en la creación de una plataforma MES (Manufacturing Execution System), para un importante cliente del sector gran consumo con una alta presencia en países francófonos". Piden una experiencia laboral mínima de un año y, a cambio, ofrecen un contrato indefinido con jornada completa por un sueldo de entre 21.000 y 30.000 euros brutos al año. Dan, entre otras variables, un "programa de teletrabajo y un horario y vestimenta flexible".

La compañía Astrata, especializada en servicios telemáticos para la gestión de flotas, requiere un ingeniero de pruebas con una experiencia mínima de al menos tres años. Ofrece contrato indefinido, un salario de entre 24.000 y 30.000 euros brutos al año y, entre sus activos, señala curiosamente que tienen la oficina "en el centro de Madrid, al lado del estadio Santiago Bernabeu". En este caso están abiertos "si es necesario a jornadas acordadas de teletrabajo".

Beeva quiere contratar a "varios perfiles de desarrollador Java para participar en proyectos innovadores". Ofrecen, entre otras cosas, un horario flexible y "la opción de un día a la semana de teletrabajo sujeto a proyecto". Junto a las ofertas laborales, en este tipo de portales de empleo hay incluso anuncios de cursos sobre teletrabajo. Una empresa ofrece un curso on line denominado Trabajo eficaz desde casa con una duración de seis meses y un importe de 170 euros. Entre las materias impartidas están Organízate para asegurar tu éxito, Cómo trabajar con tu equipo a distancia, o Conceptos claves para luchar contra el estrés.