Las temperaturas seguirán altas hasta la llegada de las lluvias el domingo

Si la semana pasada había que hablar de frío procedente del mismo Círculo Polar, a mediados de ésta la situación es muy distinta. Las temperaturas máximas han pasado de los 11 ó 12 grados de hace unos días a superar los 20, "unos dos o tres grados por encima de lo habitual para estas fechas", según destacó ayer José María Sánchez-Laulhé, director del Centro Meteorológico de Málaga. Los termómetros tenderán incluso a subir hasta los 22 grados que la Aemet tiene previstos para este sábado. Sin embargo, la situación cambiará a partir del domingo, ya que se esperan precipitaciones "que podrían ser importantes".

"Desde hoy [por ayer] tenemos máximas de 20 grados y se van a mantener más altas de lo normal en los próximos días cuando la media de febrero se sitúa entre los 17 ó 18 grados en la capital malagueña", agregó Sánchez-Laulhé. El domingo "tendremos una depresión aislada a niveles altos, una DANA, lo que antes denominábamos gota fría y eso esperemos que nos de algunas precipitaciones para el domingo y el lunes", apuntó el director del Centro Meteorológico. También explicó que estos cambios de temperatura "son oscilaciones naturales, no se trata de un fenómeno especialmente significativo, se trata de una masa de aire de componente sur, de ahí que sea más cálido".

Se puede considerar terral, destacó Sánchez-Laulhé porque el viento viene de tierra. "Pero no se puede comparar con el que conocemos de verano porque la sensación térmica cuando sopla viento no es de tanto calor, más bien es de fresco, lo que hace el viento en invierno a temperaturas que están por debajo de la corporal es refrescar", destacó el experto. El viento, apuntó, viene encauzado por el Guadalhorce procedente del Atlántico, tiene cierto recorrido por el océano, de componente norte pero no viene de latitudes muy altas. En cuanto a las lluvias, desde el Centro Meteorológico esperan que las precipitaciones sean significativas aunque estas depresiones aisladas son difíciles de predecir con exactitud y "hay que seguirlas hasta última hora".