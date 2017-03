Las temporadas de la ocupación

Se respira cierta impresión jineteapocalíptica cuando uno vuelve a Málaga y encuentra la plaza de la Constitución limpia y despejada. ¿Qué sucede aquí? ¿Se habrá detenido el tiempo? ¿Se habrán confundido los artífices del calendario litúrgico? Ni casetas, ni escenarios, ni camiones, ni vallas: uno puede caminar desde el Café Central hasta la calle Compañía, de baldosa en baldosa, en línea recta. Milagro. Terminados los fastos del Carnaval, batalla de flores incluida, corresponde, parece, un momentáneo lapsus en la condición espectacular del enclave. Incluso, sorpresa, el alumbrado que lleva anclado en la calle Larios desde noviembre (noviembre) está ya a medio desmantelar. Una vez finalizada la tarea, confiemos que en un par de días, Málaga volverá a lucir uno de los entornos urbanos más bellos de Europa: el que recorre la calle Larios y la plaza de la Constitución, el mismo por el que pocos daban un duro cuando la peatonalización y del que ahora se presume cual clavel en la solapa, aunque los aledaños amanezcan más de un día y más de dos desmerecedoramente sucios. Pero no crean, los del Festival de Cine ya tienen la maquinaria bien afilada y de aquí a nada encontraremos el mismo espacio cubierto con alfombras rojas, coches baratísimos, pantallas gigantes, paneles expositivos y demás artilugios con tal de que en la inauguración del próximo día 17 todo salga de rechupete. Inmediatamente después habrá que darse prisa para instalar la tribuna oficial de la Semana Santa, que ya estamos en Cuaresma y fíjense ustedes. Y habrá que imaginar que entre jarana y jarana lo que respira bajo el atrezzo es la postal con la que Málaga asegura su virtual promoción, un recodo urbano que, sin ser monumental ni históricamente valioso (las franquicias del lugar nos recuerdan a diario aquello de que no hay que confundir valor y precio), es coqueto como pocos en su ensoñación romántica, su disposición decimonónica y su ambientillo de zoológico entrañable en el que mirar y dejarse observar. Seamos pragmáticos: Málaga tiene en la calle Larios y en la plaza de la Constitución su mejor escaparate, el perímetro exacto que hace las veces de plaza mayor y al que todo el mundo quiere ir, así que no hay más remedio que aprovecharlo. Esta explotación es del todo justa y necesaria: cuando se trata de ponerse guapa para salir en la foto, ya sea bailando en la Feria, en sobrecogedor silencio ante el Cautivo o en chafardeante desvergoncerío por Carnaval, Málaga pierde el tiempo si no lo hace campando en sus mejores altares. Pero igual cabe preguntarse por el precio que demasiada explotación demandaría. Especialmente en lo que agotamiento urbano se refiere.

Porque sí, alguna pregunta hay que hacerse cuando un tendido luminoso que secuestra toda perspectiva posible de la calle Larios se queda así durante cinco meses al año. ¿Es de recibo? Seguramente; el Ayuntamiento, al menos, entiende que sí, y lo hace con el beneplácito de muchísimos ciudadanos. Parece que Málaga acepta mayoritariamente cada temporada la ocupación de su vía más hermosa por un escenario de quita y pon con tal de que se hable de esto; lo que vendría a suponer la entrada en juego de la lógica capitalista más voraz en lo que a criterios cívicos se refiere, en pro de una ciudad en la que figurar (comprar / vender) y no tanto en la que estar. Ya sabemos que aquí no vive nadie, o casi, pero ¿es esto excusa para una invasión semejante? Casi se diría que los promotores de la ocupación consideran que la calle Larios no reúne de por sí elementos suficientes para resultar atractiva y siempre conviene añadirle algo más. Pero algunos pensamos justo lo contrario. Insisto, no es cuestión, ni mucho menos, de renunciar al escaparate, pero a lo mejor sí de distribuirlo y racionalizarlo antes de que explote. Una concentración de tanta atención en tan breve espacio constituye un caso singular, pero también una olla a presión. ¿Sería posible, tal vez, desplazar algunas de las muchas actividades que soporta el área cada año a una adecentada Plaza de la Merced? ¿Ganaría el centro dinamismo y oxígeno con otro polo de atracción? Quién sabe. Por ahora, corresponde aprovechar el paréntesis. Hasta la próxima.