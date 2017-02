El temporal provoca daños en otra docena de playas

Lo que no supo precisar González es si el arreglo de estos daños se hará dentro del presupuesto de más de 4 millones que el Gobierno central destinó a la provincia tras las inundaciones de febrero o habrá que aprobar otra partida. Pero aseguró que en cuanto la Junta de Andalucía autorice la extracción de áridos, algo que ocurrirá en las próximas semanas, se empezará a planificar su ejecución según las prioridades que se fijen.

La mayor parte de los desperfectos observados y que la Demarcación de Costas asumirá se deben a la pérdida del perfil de la playa, la aportación de arena, la corrección de las bermas o escalones producidos por las olas, y, en el caso de las playas de la capital de La Caleta y La Malagueta fundamentalmente, las importantes + que la tromba de agua del pasado domingo dejó. El organismo estatal, en cambio, no se hará cargo en cambio de la reparación y gasto de los daños ocasionados en el material urbano como las duchas o las casetas de playa, cuya competencia es de los ayuntamientos.

La cercanía de la Semana Santa apremia

Aún queda un mes y medio para que las playas afronten su primera cita con el turismo y, al menos, los daños más graves, estarán subsanados para entonces. De momento, la Demarcación de Costas aún no ha diseñado el calendario concreto sobre las fechas en las que intervendrá en cada municipio para la regeneración de las playas ni la cantidad que se aportará en cada una de las playas. Pero en cualquier caso, y teniendo en cuenta que este año la semana Santa se celebra a mediados de abril, dará tiempo a que una parte de las actuaciones hayan terminado para esas fechas. El grueso, no obstante, se harán después y se prolongarán hasta pocas semanas antes del inicio oficial de la temporada de verano por varias razones. Una meramente administrativa puesto que Costas requiere de la autorización de la Junta de Andalucía para extraer áridos en los cauces de algunos ríos y eso llevará algunas semanas, y la otra debido a que las playas tienen en estas fechas el perfil de invierno y no es adecuado actuar en ellas tan pronto para acondicionar el perfil de verano a la espera de posibles nuevos temporales", recordó el jefe de Costas.