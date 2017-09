"Estamos en una tercera ola de innovacióncon el 'big data' o la inteligencia artificial"

-¿hacia dónde va el PTA?

-Lo que estamos viendo es que en el parque, que va bastante bien porque sigue aumentando mucho el empleo, está cambiando mucho el tipo de actividad. Cuando llegó la crisis hablábamos de la segunda ola de innovación con procesos ligados a una mayor productividad de las empresas y a multinacionales. Parece mentira pero esa segunda ola solo ha durado hasta la salida de la crisis y se está mezclando ahora con una tercera ola de innovación a través de la cual todas las empresas del parque, tanto las grandes como las pequeñas, se están desarrollando utilizando tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, el big data, los vehículos conectados o la ciberseguridad.

50.000Empleados. Es el número que se estima que podría alcanzar el PTA en las próximas décadas. Ahora hay casi 18.000Metros cuadrados. Es la superficie que se va a construir de nuevas oficinas en la zona de la ampliación norte

-Son sectores de presente y sobre todo de futuro.

-Son tecnologías que nos van a cambiar a todos la vida. En el parque hicimos un master en big data con la Universidad de Málaga utilizando el Rayo Verde y por primera vez casi 15 empresas del parque tenían interés en contratar gente que supiera de big data. Esta nueva ola nos está ofreciendo nuevas posibilidades, porque las grandes multinacionales que se están orientando hacia estos temas están incrementando su empleo y los emprendedores están también usándolas.

-¿Cómo va el Rayo Verde, el edificio para empresas del PTA y la UMA?

-Está prácticamente lleno. Es una nueva experiencia de relación entre el PTA y la UMA intentando buscar emprendimiento global. Cuando empezamos a desarrollar la estrategia con la universidad para nosotros los dos vectores fundamentales eran más conocimiento (universidad) y más internacionalización. Ahora está pasando que el más universidad lo hemos desarrollado con éxito con El Rayo Verde, y por otra parte vimos que con la crisis muchas empresas locales se tuvieron que ir a exportar, pero gran parte del desarrollo del parque está dirigido a empresas extranjeras que vienen aquí. De hecho, nuestro mercado más relevante ahora es el de empresas extranjeras, principalmente europeas, que ven el parque como una oportunidad para invertir.

-¿Por qué vienen las empresas extranjeras?

-Málaga y el PTA tienen una buena visibilidad. Vienen a Málaga porque es uno de los mejores lugares del mundo para desarrollar empresas innovadoras porque aquí se puede tener más calidad de vida a precios más reducidos que en Londres o en otras partes de Europa. Eso es un elemento de valor.

-¿Está habiendo una deslocalización de empresas del PTA hacia el centro de Málaga por los problemas de tráfico?

-No tenemos esa percepción. El número de empresas que se han ido por esa razón es mínimo. Las grandes empresas quieren estar en el parque porque tienen un entorno adecuado con instalaciones y servicios para crecer. Además en Málaga no hay locales ni oficinas para eso. La idea del alcalde de convertir la ciudad de Málaga en una city en la que las empresas se ubiquen es buena y estoy de acuerdo, pero las empresas quieren estar en lugares como el PTA, de entorno de trabajo. Para las empresas grandes estar al lado de la playa no es un elemento de valor. Los emprendedores son distintos.