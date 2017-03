La tercera marcha por la sanidad de Málaga se desinfla

Más de un millar de personas volvieron a salir ayer a la calle en Málaga capital para reclamar una sanidad "pública, digna y de calidad" en la que fue la tercera movilización organizada por la Plataforma Málaga por una Sanidad Digna, y que también se celebró en Huelva y Almería. Pero a diferencia de las otras dos, fue la menos multitudinaria y en la que apenas hubo apoyo político, sindical ni de demasiados pesos pesados de la sanidad malagueña.

Sin la presencia de políticos, a excepción de representantes de Podemos, y con una participación más tímida que en las dos convocatorias de noviembre y enero, la marcha partió a mediodía de la plaza de la Marina tras guardar un minuto de silencio por la muerte hace dos semanas del joven marbellí Pablo Ráez y encabezada por una enorme pancarta en la que se hacía visible su principal lema.

Poco antes de partir, el portavoz del colectivo, Jonathan Andrades, justificó la marcha por la necesidad de poner en marcha una batería de medidas para "renovar las infraestructuras hospitalarias públicas ya existentes", en lugar dijo de priorizar la construcción de un tercer hospital al considerar que la provincia sigue estando "a la cola" en ratios sanitarias como las de camas o enfermeros por habitante.

En ese sentido, insistió en que "hay que poner a punto lo que tenemos adecentar las instalaciones, contratar al personal perdido de 2010, equiparar las ratios de enfermeros y camas por habitante, y renovar el equipamiento", ya que advirtió que para construir una nueva infraestructura como el tercer hospital "hacen falta mínimo diez o 12 años más".

Sobre la menor participación en la movilización de ayer, lamentó que haya habido sindicatos que han llamado a la no movilización "pensando que la Junta de Andalucía va a cumplir con sus compromisos mantener camas y quirófanos durante el verano, porque nosotros no creemos que vaya a ser así". De hecho, criticó que "llevan incumpliendo acuerdos desde 2010" y resaltó que la respuesta del Gobierno andaluz ha llegado "cuando la gente se ha empezado a mover", lo que calificó de "movimientos de cara a la galería y no vemos que realmente quieran solucionar el problema de raíz".

Entre una marea de globos blancos y cánticos de "¿Junta no más tijera, bastante cortijera!" o "¡Susana basta ya, sanidad de calidad!", la movilización terminó en la plaza de la Merced con la lectura de dos manifiestos distintos, uno por parte del propio Andrades y otro por parte de un representante de la plataforma Marea Blanca.

La idea es volver a enviar una petición de reunión con el consejero de Salud, Aquilino Alonso, que en las dos marchas anteriores tampoco respondió a las cartas del colectivo.