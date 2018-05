El fiscal cita a dos testigos para investigar los contratos otorgados por una diputada del PP

La Fiscalía de Málaga ha citado a declarar a dos personas como testigos dentro de las diligencias abiertas para investigar sobre los contratos realizados por el Área de Medio Ambiente y Promoción del Territorio, que dirige Marina Bravo, con la empresa del hermano de su pareja y en la que también trabaja él. Según informaron fuentes judiciales, se ha citado al interventor y a la secretaria de la Diputación provincial para declarar como testigos el próximo 14 de mayo en relación con la investigación iniciada.

Estas diligencias de investigación penal se incoaron a raíz de que el grupo Ciudadanos en la Diputación, tal y como habían anunciado en el pleno, llevó a la Fiscalía la documentación relativa a dichos contratos del área. La remisión de la documentación por parte de Cs a la Fiscalía se produjo tras conocerse el informe de la Secretaría General en el que pese a que no concluye claramente si hay o no conflicto de intereses sí sostiene que el Área debería haber pedido más ofertas a otras empresas e insta a abrir un procedimiento contradictorio para dar audiencia a Bravo y que sean los servicios jurídicos de la institución los que se pronuncien.

Así, el informe, al que tuvo acceso Europa Press, considera que de esta manera se garantiza "la imparcialidad, transparencia, integridad y concurrencia en las contrataciones". No obstante, al ser contratos menores no se infringiría ninguna normativa al respecto pero sí sostiene la habilitada nacional que el administrador único de la empresa es "pariente en segundo grado de afinidad" puesto que, legalmente, la relación de convivencia afectiva es equiparable al cónyuge. A partir de ahí incluye en el documento diferentes casos, la jurisdicción al respecto y las dificultades para determinar si hay o no conflictos según los casos.