Tres trabajadores hacen guardia en un coche y 'cazan' a los ladrones de su tienda

Organizaban guardias nocturnas en un vehículo camuflado. A tiempo real accedían a través de su teléfono móvil a las imágenes que captaban las cámaras de videovigilancia que tienen instaladas en el local. La misión no era otra que pillar in fraganti a los ladrones que en las últimas semanas habían irrumpido, supuestamente, en su establecimiento, del que, según los dueños, se llevaron unos 3.000 euros en móviles. Fue después del partido de fútbol que se disputó este jueves cuando los tres trabajadores de la tienda Phonexpress, situada en Torrox-Costa y abierta hace unos nueve meses, se propusieron atrapar a los asaltantes. Lo hicieron después de que la noche anterior ya se pusieran en la piel de un policía. "Después de distintos robos, tuvimos que creer en nosotros mismos y vigilar nuestro negocio para evitar que nos siguieran haciendo daño. Las otras dos veces entraron un jueves, fue una premonición. Estábamos ocultos para que no nos vieran", explicó uno de los empleados.

Eran las 2:30 cuando el grupo se percató de que cuatro jóvenes, de entre 18 y 21 años, llegaban en un vehículo que respondía a las características aportadas por los vecinos tras haberse producido otros robos en el municipio. Según el testimonio del trabajador, los presuntos ladrones se bajaron del automóvil, comenzaron a colocarse un pasamontañas y a extraer del maletero varias herramientas, con las que, supuestamente, cometerían el asalto. "Empezaron a uniformarse. Estábamos situados a unos 50 ó 60 metros de la tienda. Sabíamos que íbamos a sufrir un robo", afirmó otro trabajador. La rápida reacción de los empleados logró impedir que los presuntos autores escaparan. Mantuvieron la calma y llamaron a la Policía.

Dos patrullas de agentes locales, que ya estaban en alerta por la oleada de asaltos en la zona, llegaron en escasos minutos. También lo hizo la Guardia Civil. Los asaltantes intentaron, según la versión de los responsables de la tienda, deshacerse de los pasamontañas y salir corriendo, pero fueron interceptados. Durante el registro, los efectivos intervinieron un mazo de varios kilos, guantes y destornilladores. El Instituto Armado investiga ahora si los ladrones están detrás de los robos en otros locales registrados recientemente.