Los trabajadores de la hostelería barajan la huelga si no hay acuerdo

Alrededor de 400 trabajadores de la hostelería recorrieron ayer los diez primeros kilómetros a pie entre Marbella y Málaga para reivindicar que se mantenga el convenio colectivo existente, además de mejoras en los salarios, ante la falta de avances en las negociaciones con la patronal. La marcha, organizada por los sindicatos CCOO y UGT, arrancó a las 10:00 de la mañana desde la rotonda de entrada de Puerto Banús hacia el arco de Marbella. "Esta marcha la hacemos en reivindicación a la postura inamovible que está manteniendo la patronal en la negociación de este convenio, que afecta a más de 85.000 trabajadores de forma directa en Málaga y la Costa del Sol", manifestó Antonio Solano, Secretario General de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT en Málaga.

Se trata de la primera de una serie de marchas que tendrán lugar a lo largo de la semana. Así, hoy miércoles arrancará una comitiva desde La Cala de Mijas hasta Fuengirola; el jueves desde Fuengirola hasta Torremolinos; y, por último, el viernes, desde el aparcamiento de Ikea hasta la sede de la Confederación de los Empresarios en Málaga, en la que según los sindicatos se espera la participación de hasta 1.500 personas. En esta marcha a pie también se sumaron ayer el colectivo de las Kellys de Málaga y dirigentes de Izquierda Unida.

Por otro lado, aunque las negociaciones continuarán el próximo lunes, los sindicatos no descartan convocar una huelga para este verano si no hay avances en el próximo encuentro. "La mesa está todavía abierta y vamos a seguir negociando a partir de la semana que viene. Si hay posibilidad de llegar a acuerdos estaremos encantados, pero sino no descartamos en absoluto una jornada de huelga en la época estival", avanzó la Secretaria General de Servicios de CCOO, Lola Villalba. Además, también está prevista una concentración el próximo día 1 de junio frente al Palacio de Ferias y Congresos de Málaga con motivo del congreso que organiza la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. "Estamos dispuestos a hacer todo eso y más para defender los derechos de un convenio que lleva aplicándose 40 años y que esta patronal ahora pretende quitarnos todos los derechos conseguidos en este tiempo", agregó.

Hasta la fecha se han mantenido hasta nueve reuniones sin que se haya producido un acercamiento entre ambas partes. La última estaba prevista para este lunes, pero ni siquiera llegó a celebrarse porque no había propuestas nuevas a debatir. Además, se da la paradoja de que el convenio es el mismo para los hoteleros que para los hosteleros, aunque las necesidades de ambos sectores sean distintas, razón por la que estos defienden un convenio distinto al de los hoteleros.

Los sindicatos denuncian que la patronal quiere reducir en el nuevo convenio el descanso de los trabajadores de los dos días actuales a un día y medio a la semana, e incluso que puedan acumular hasta catorce días sin descansar, así como flexibilizar la jornada laboral de forma que puedan trabajar más de ocho horas al día, o eliminar los días por asuntos propios tales como por la hospitalización de un familiar, entre otras cuestiones. También piden acabar con las externalizaciones de "abusivas" y mejoras en los salarios de al menos un 4% anual. "Hemos hecho grandes esfuerzos en época de crisis y en el mejor año turístico de la historia ha llegado el momento de pedir parte de esa riqueza. Queremos formación y mejores convenios laborales, que se mantenga en la línea de estos años, y no vamos a hacer nada que suponga un paso atrás en la pérdida de derechos", concluyó Villalba.