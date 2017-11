El traslado de casi 500 inmigrantes a la cárcel de Archidona llega a los juzgados

El ingreso de casi 500 inmigrantes a la cárcel de Archidona se judicializa. Una treintena de ONGs ha acudido a la Fiscalía para denunciar que hay un menor entre los internos, el sindicato Acaip ha puesto tres denuncias por presuntas irregularides en el proceso y Málaga Acoge ha pedido al fiscal que investigue el posible engaño a un juez para que ordenara su entrada en un centro de internamiento (CIE) inexistente, ya es que una prisión.

La Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes pidió ayer la intervención de la Fiscalía porque los menores no acompañados deben ser tutelados por la Administración, nunca ir a un centro para su expulsión. Para Alejandro Cortina, director de Málaga Acoge, el hecho es grave en sí mismo, pero además es "un indicador bastante claro de la situación de vulnerabilidad" de los inmigrantes. En realidad, el escrito informa al fiscal de dos personas que dicen ser menores, aunque un caso "es evidente". La Plataforma y las ONGs presentaron además una queja al Defensor del Pueblo español dado que los inmigrantes irregulares no pueden ser enviados a cárceles, sino a CIEs.

Ante el colapso de estos centros, el Ministerio de Interior habilitó la prisión de Archidona que estaba sin uso, ya que su inauguración se prevé para enero. Cortina advirtió que aunque el Gobierno dice que la medida es provisional, también el CIE de Tarifa se abrió con ese carácter y ya lleva una década. El técnico de Médicos del Mundo Gabriel Ruiz opinó que el ingreso en ese centro "es ilegal porque es una cárcel". Y añadió: "Que se encarcele a personas que no han cometido ningún delito no tiene precedentes. El Ministerio no ha tenido ningún reparo en saltarse la ley".

El sindicato Acaip tenía previsto poner entre ayer y hoy tres denuncias. Una ante un juzgado de Archidona por supuesta detención ilegal de los inmigrantes, otra en Madrid por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores por que hay funcionarios que tienen su plaza en la cárcel que ahora está ocupada como CIE y la tercera en Almería o Murcia por el supuesto engaño al juez para que ordenara la entrada de los extranjeros en un CIE que no existe -el de la "Jefatura Superior de Policía de Archidona", según consta en autos de internamiento-.

Por esta última razón, también Málaga Acoge ha decidido acudir a la Fiscalía de esta ciudad para pedirle que investigue este hecho. "Yo no conozco ninguna Jefatura Superior de Policía de Archidona", dijo el abogado de esa ONG, José Luis Rodríguez. Los inmigrantes llegaron a Murcia y Almería y como no había sitio en los CIEs fueron ingresados en la prisión archidonense. Por su parte, la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes emitió un comunicado en el que -tras tachar de "absolutamente ilegal" el internamiento en Archidona y "un hecho de una gravedad sin precedentes"- lamentó que "el Ministerio del Interior se haya apresurado en maniobrar de forma que se prive de libertad a estas personas, saltándose la ley y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la materia".