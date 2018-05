Una treintena de empleados de Turismo Andaluz se concentran hoy por un conflicto salarial

Una treintena de empleados de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía (Turismo Andaluz), dependiente de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, han convocado hoy una concentración en la puerta de la empresa, situada en la calle Compañía, como medida de protesta ante un conflicto laboral y salarial que está, en estos momentos, en un juzgado de Málaga y que se espera que se emita una sentencia después del verano. La concentración se iniciará a las 11:00 y finalizará a las 12:00.

Fuentes de los empleados afirman que el problema surgió porque había trabajadores que estaban desarollando una tarea en la empresa superior a la de su categoría profesional y eso no estaba reconocido en puesto ni sueldo. Tras hablar con la Consejería, el gobierno andaluz reconoció esta circunstancia hace unos años y aumentó el salario de varios empleados por desempeñar funciones que, en principio, no le corresponderían con su categoría profesional.

No obstante, la directiva actual, encabezada por el consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, entiende que no se debería haber dado ese incremento salarial y que se ha producido un error administrativo, por lo que reclaman a los empleados que devuelvan parte del salario cobrado. En algunos casos, ese aumento representa hasta el 25% de la nómina, por lo que la preocupación de esos trabajadores es máxima. Tras varios meses de conflicto interno, los empleados de Turismo Andaluz han decidido hacer pública la situación con la concentración de esta mañana. Este diario se puso ayer en contacto con la dirección de la Consejería de Turismo y Deporte pero no quiso realizar ninguna declaración al respecto.