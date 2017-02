Un tromba vivida por partida doble

¿quién no ha visto a estas alturas alguno de los vídeos que se grabaron en las inmediaciones de algunas discotecas inundadas el domingo de madrugada a causa de la lluvia? ¿Y la fotografía del enorme socavón en calle Los Flamencos? Alejandro de Andrés lo vio con sus propios ojos porque vivió la tromba por partida doble. Este joven malagueño reside en el bloque de pisos más cercano a la calzada hundida en Cerrado de Calderón y trabaja en uno de los locales nocturnos del centro que tuvo que ser desalojado la madrugada del domingo. "Fue una noche muy larga [...] Imagínate, viví la tromba en mi trabajo y luego en mi casa", se sinceraba de Andrés ayer frente al bloque de viviendas, que desde ayer tiene gas, línea telefónica, luz gracias a un generador portátil e Internet desde la tarde.

De Andrés volvía de trabajar a las 9:00 empapado, con ganas de una "larga ducha", cuando se encontró la calle cortada. "Di la vuelta y encontré aparcamiento de milagro, en la otra punta de barrio. Llegué andando al piso, no sin llenarme de barro hasta las rodillas", relató mientras fumaba tranquilo un cigarrillo. Allí se encontró con sus padres, con los que vive, que pensaban que había sido un trueno. "No sabían nada. En ese momento cogimos un par de cosas, nos llevamos la perra y nos fuimos a la casa de mi hermana, que vive al lado. Todo ocurrió en cuestión de cinco minutos", explicó.

Los tres malagueños volvieron a la vivienda ayer por la tarde, en vista de que "no corrían ningún riesgo". Sin embargo, de Andrés y su familia sigue inquieta. "No nos dicen qué va a pasar. Sólo demandamos un poquito de información. Con el tema de la luz y el gas han sido muy rápidos, pero estamos algo nerviosos porque no sabemos hasta cuando volveremos a tener luz sin necesidad de un generador", se quejó este joven, que comentó que si las previsiones dan lluvias fuertes para esta semana seguramente se vayan a otro lugar temporalmente.

Ana Vigar, presidenta de la Asociación de Vecinos de Cerrado de Calderón e inquilina de un piso en el mismo bloque que de Andrés, se marchó ayer a la casa de un familiar. "Intento ser positiva, pero tengo miedo en el cuerpo. Los vecinos todavía no hemos asimilado la noche que pasamos y el nerviosismo dura unos días. Cuando pasa una catástrofe y lo ves en la televisión es diferente. Te tiene que pasar a ti. Dentro de lo malo esto no es gran cosa", contó ayer en el comedor de su casa. Por ahora, hay tres familias desalojadas oficialmente por riesgo y dos familias que se han ido por precaución. "Espero que cada organismo se haga cargo de la parte que le corresponde. Queremos tener una reunión con los técnicos pronto", demandó.

Al terminar la conversación, Vigar acompañó a la periodista hasta la puerta cuando se cruzó en el camino con una de las familias desalojadas. "Lo que queremos es que no lo arreglen", declaró este vecina de Cerrado "ya calmada aunque tensa y con unas ojeras" en referencia al socavón en calle Los Flamencos. "Los vecinos queremos seguir con nuestra vida y que todo vuelva a la normalidad", concluyó Vigar. Por ahora, el Ayuntamiento tramita de urgencia la reparación del socavón.