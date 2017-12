Del túnel luminoso y los no lugares

Hace unos días, en la presentación de la nueva colección permanente del Centro Pompidou Málaga, Utopías Modernas, el director del mismo, José María Luna, reflexionaba sobre el modo en que los nuevos museos han permitido rescatar la ciudad, en lo que tiene que ver con la proyección cultural, del limbo del no lugar, en referencia a la traducción literal del término utopía. Uno, que tiende a complicarse la vida bastante más allá de lo recomendable, y que (dicho sea de paso) disfruta de lo lindo ejerciendo de visitante en museos como el Pompidou, cayó en la trampa y se quedó rumiando aquella idea para, como diría Saul Bellow, hacer de vaca, que es lo que nos corresponde. Más allá de la criticable percepción adanista (ampliamente compartida en Málaga) según la cual antes no había nada y ahora lo tenemos todo, especialmente en lo relativo a atractivos culturales y turísticos, resulta sintomático el hecho de que la noción clásica de utopía, considerada recientemente por Antonio Escohotado como una inmoralidad además de una estupidez, deviniera en la aséptica postmodernidad en lo que el antropólogo francés Marc Augé identificó como no lugar, trampas del lenguaje (mucho más cuando de traducir se trata) aparte. Esta evolución resulta lógica hasta cierto punto: si dejamos el crimen masivo a un lado como signo providencial de su tiempo, el siglo XX fue, ante todo, el siglo de la arquitectura, el urbanismo y la ingeniería. Resultaba previsible que la música y las artes devinieran en experiencias pop; lo que nadie se habría atrevido a pensar en la Ilustración, sin embargo, era que la intervención en el espacio universalizaría sus presupuestos hasta hacerse imprescindible a cada paso, en virtud de las nuevas experiencias de movilidad y habitabilidad. Perdonen semejante tortilla; para romper los huevos acudiré al lenguaje, dadas las posibilidades que nos brinda la lengua castellana: si hasta el siglo XX la definición de la experiencia humana se dirigía al ser, la postmodernidad prefirió centrar su atención en el estar. Uno es el mismo siempre, se encuentre donde se encuentre, pero si está en un sitio, salvo que se llame San Martín de Porres, inevitablemente deja de estar en otro. La arquitectura y la ingeniería, en su afán de utilidad, derivaron en consecuencia a un protagonismo del estar aquí, el estar allí y la transición entre ambas localizaciones. Y así nació lo que Augé llamó el no lugar: recintos consagrados precisamente a esa transitoriedad, a una consecuencia nula del estar por cuanto de inmediato se va a estar en otro sitio. Son lugares sin arraigo, sin experiencia, sin memoria, donde el sujeto no es un ser sino un mero ocupante temporal y donde los nombres no hacen referencia a personas sino a usuarios. El listado de no lugares, ya saben, incluye los aeropuertos, los hoteles, las autopistas y los modernos supermercados. No hace falta decir que la era digital confirmó esta cualidad por cuanto, a menudo, en estos espacios ya no hace falta no sólo ser, sino ni siquiera estar, gracias a la posibilidad infinita de las operaciones virtuales. Augé señalaba que la principal característica del no lugar es su escasa importancia; o, más bien, la escasa importancia de la experiencia humana en su contexto. Son enclaves en los que únicamente cabe esperar o avanzar unos pasos para ir a otra parte. Bien. De esto se trata.

Es cierto que los museos enriquecen la experiencia humana como pocos sitios, pero también lo es que rara vez constituyen un espacio público (aunque la entrada sea gratuita) a cuenta de la privacidad que precisamente reclama esa misma experiencia. Lo que sí es público y notorio es el alumbrado navideño de la calle Larios, que no es un alumbrado navideño sino un espectáculo alzado sobre una calle para que los visitantes acudan, lo vean, se hagan un selfie y continúen circulando. Resultaría interesante estudiar la manera en que el continuo recurso ornamental de una calle termina devaluando su espacio, sus singularidades, su memoria, sus historias, sus raíces y los elementos que hacen de esta calle un lugar hasta convertirla en un no lugar: un hueco sin importancia en cuanto aquí la experiencia humana no significa, no acontece, no sirve para nada. Exactamente como en la sala de espera de un aeropuerto. Otra cosa es que las cuentas cuadren, pero de hecho los no lugares se reconocen porque por ellos pasa mucha gente. Prueben a decir te quiero bajo el túnel luminoso. Sonará ridículo. Como en un aeropuerto.