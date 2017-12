"El turismo asegura el pan de los hijos y los políticos se tienen que dar cuenta"

Vicente Romero lleva toda la vida ligado al sector turístico y aunque ya podía estar tranquilamente jubilado está casi más liado que nunca pues ha fundado y preside el Círculo Internacional de Directores de Hotel, un proyecto que nació para ayudar a los directores españoles de hoteles que trabajaran en el extranjero y que ha tenido una acogida multitudinaria, hasta el punto que ya cuentan con más de 15.500 socios. Su experiencia no pasa desapercibida, forma parte del consejo asesor de varios foros turísticos nacionales y esta pasada semana ha estado, por ejemplo, en Lisboa con profesionales portugueses.

-¿Cómo empezó en el sector turístico?

Con Gil no había Rocas, era Gil. Ampliamos el hotel Guadalmina y no nos pidieron nada"

-Como se comenzaba antes, fregando platos y vasos. Con nueve años trabajaba en un restaurante en El Calvario en Torremolinos.

-¿Con nueve años? Hoy sería un delito.

-Había que aprovechar los veranos para ayudar en casa. Cuando acababa el colegio los niños iban a trabajar a la hostelería, al campo o a vender helados en la playa. A los 10 años emigré con mis padres a Cataluña, me formé allí y creé mi familia. En cualquier caso, creo que habría que recuperar los aprendices en todas las profesiones porque nos vamos a encontrar que no vamos a tener a nadie que nos arregle una puerta, un grifo ni nada. Las marcas y el consumismo que tenemos hoy en día es de usar y tirar todo, pero los buenos profesionales en hostelería empezábamos de botones, limpiando y detrás de una barra. A partir de ahí tengo el orgullo de entender de hostelería porque me he criado en la hostelería y me han dado todos los palos habidos y por haber cuando tenías que pasar por pinche de cocina, restauración... Yo estuve incluso dos años de gobernanta en una cadena hotelera. Me choca ahora ver a algunos que van de gurús de la hostelería vendiendo libros a diestra y siniestra y solo han pisado un hotel cuando han hecho una reserva o han ido a presentar su libro. Aún quedamos bastantes en la Costa del Sol que empezamos como botones.

-¿Cómo regresó a Málaga?

-Estudié Empresariales y Turismo en Barcelona, hacía mi vida en Cataluña, trabajaba para una cadena hotelera llamada Guitar y me destinaron a Marbella en 1992. Vine a dirigir un complejo hotelero de lujo que había en Puerto Banús y apartamentos turísticos que alquilábamos a empleados de empresas. De ahí pasé como director al hotel Guadalmina, lo ampliamos y nos fue bien porque este hotel había sido propiedad de un banco sueco y estaba un poco parado. Le cambiamos la imagen, la dinámica de trabajo y lo pusimos en el mercado.

-Le tocó la Marbella de Jesús Gil.

-Sí. Conocí a Jaime de Mora, a Rafael Arranz [hermano de Ricardo Arranz, dueño del Villa Padierna] que era una bellísima persona y fue de lo mejor que me encontré en Marbella. Estuve nueve años en el Guadalmina y me pilló Gil, Julián Muñoz y los demás.

-¿Y sobrevivió?

-A nuestra empresa le fue bien porque en esa época hicimos las obras de ampliación del Guadalmina y, aunque te tenías que dejar llevar por la línea que había gobernando, no tuvimos problemas ni quejas.

-¿No tuvo que pasar por caja con Roca?

-No. Por suerte no porque Roca empezó después. Nosotros hicimos las obras antes, estaba Gil y con Gil no había Rocas, era Gil. Sinceramente no hubo que invitar a nadie ni a café para que nos dejaran hacer algo. De hecho nos ayudaron, porque en aquella época la moda en Marbella era ayudar y cambiarlo todo. Si tu invertías y venían a pedirte cosas se complicaba el tema. En este caso no nos pidieron nada, les interesaba que se cambiara todo para crear una nueva imagen.

-Usted sigue viviendo en Marbella. ¿Cómo vio todo el declive con Malaya?

-El declive de Marbella lo he vivido en primera persona. Fue lamentable y menos mal que se tomó, entre comillas, a tiempo. Hasta en el jardín de una rotonda al lado de mi casa nos querían poner una gasolinera. Gracias a Dios todo ha vuelto a la normalidad y Marbella está ahora con un nivel tremendo. No viene el rey Fahd, que falleció, pero siguen viniendo muchos árabes y gente con un poder adquisitivo muy elevado. Marbella está en la línea de ser una imagen de calidad mundial sin ninguna duda.

-¿Le apenan los años perdidos con Gil, Muñoz, Roca y compañía?

-Aquello fue lamentable. Marbella iba bien hasta que entraron esos políticos y lo rompieron, por llamarlos de alguna forma, porque los verdaderos políticos no hacen esas barbaridades ni en Marbella ni en Barcelona. Esas personas no eran políticos, sino que atendían intereses propios que estropean la sociedad. Pero reitero que el futuro ahora es muy favorable. Un ejemplo es el de Málaga capital, que ha hecho un trabajo espectacular en turismo y aquí están los frutos. Vienen cruceros cada día. Málaga está limpia, no como antes.

-Bueno, sobre la limpieza hay disparidad de opiniones.

-Bueno, cuando uno invita a alguien a su casa intenta por lo menos tener limpio el salón y donde sabes que va a estar la gente. Pero sin descuidar el resto. Estamos en una trayectoria de ir mejorando. Hace unos años daba pena ver la basura que había en los dos kilómetros de carretera desde el aeropuerto a Torremolinos y se ha limpiado. Parece que ya nos damos cuenta de que el turismo es lo que salva a este país. Es la industria que nos mantiene. Si los políticos no se dan cuenta mal vamos.

-Muchas veces parece que el turista viene solo, que no se le da importancia.

-Así es. Y no hay formación. Y cuando hay una escuela de hostelería vienen unos y la hunden. Necesitamos escuelas, formación para los cocineros, los camareros, para todo el sector. Pero tenemos que seguir luchando y reivindicando porque en este país parece ser que en el turismo, como viene solo, no hay que hacer nada. Un viaje a Londres y a algún otro sitio para hacer publicidad y ya hemos cubierto y no es así. El turismo hay que tratarlo con más cariño primero aquí y luego fuera. Aquí hay que hablar con los profesionales, con las empresas turísticas y establecer las estrategias en función de lo que te digan.

-Hablaba de la necesidad de mejorar la formación. En el caso concreto de los directores de hotel, ¿qué nivel hay en España?

-El nivel es muy bueno. Al montar el Círculo hemos visto que había más directores de hotel españoles expatriados de los que pensábamos y todos están en puestos muy importantes a nivel mundial. La imagen del director de hotel español fuera de nuestras fronteras tiene una aceptación tremenda.

-¿En España no se valora tanto?

-Se valora, pero hay cadenas que más que valorarlos los utilizan. No se puede coger a un chaval que acaba de terminar Turismo en una buena escuela y aprovecharse de él porque no tiene experiencia y dejarlos en mil euristas. Pero todo en la vida hay que sabérselo ganar. Si una persona acaba Turismo y se termina de formar en el extranjero regresa con una experiencia importante.

-¿Se parece en algo el director de hotel de hace 30 años con el actual?

-En nada. Antes teníamos que llevar toda la contabilidad, tenías que apuntar la ocupación de las habitaciones a lápiz y hoy en día tienes a las nueve de la mañana en la tablet toda la cuenta de explotación del día anterior al minuto, las habitaciones ocupadas, los consumos realizados, los gastos de personal, las previsiones de ocupación...

-¿Qué le ha aportado a usted ser director de hotel?

-El turismo te permite viajar por todo el mundo, conocer infinidad de gente, tienes un puesto de trabajo en el que cada día te nace la ilusión porque tienes proyectos nuevos de banquetes, eventos, destinos dentro de la cadena... Son retos diarios que hacen que la persona esté en constante actividad creativa. ¿Dónde se va a encontrar eso si, al mismo tiempo, te estás divirtiendo? La hostelería es una alegría y diversión tremenda.

-También es muy sacrificada.

-Eso sí. Sabes cuando empiezas pero no cuando terminas en el día. Pero el 90% de los que trabajan en turismo, sobre todo, en dirección es por vocación y no verá a ninguno quejarse.

-¿Qué debe tener un buen director de hotel?

-Lo principal es ser honesto, tener mucho carisma e ir con cariño y buena fe con tu equipo porque así tienes mucho ganado. Si además lo trasladas a los clientes lo tienes todo ganado. Nadie va a un hotel por una wifi o por un aire acondicionado. Los clientes van a ese hotel por las personas que trabajan allí. El valor de las personas no va a caer nunca, es primordial dentro de un hotel.

-Las viviendas turísticas están creciendo mucho. ¿Qué opina?

-Eso sí es un problema. Hay muchas viviendas que no pagan impuestos y crean masificación en las ciudades.

-Los dueños de las viviendas dicen que sí pagan los impuestos.

-Muy pocos lo hacen. Si hay 100 apartamentos alquilados en una ciudad, pagarán impuestos 25. Ahora se está normalizando y se tiene que arreglar este tema porque no puede ser.

-Pero cada vez hay más viviendas legales en el registro de la Junta de Andalucía.

-¿Y cuántos años hace que venían empresas europeas, compraban 10 pisos y venían turistas de esos países a Málaga directamente con la llave y se pegaban aquí 10 ó 15 días? El dinero se quedaba en esos países, salvo la Coca Cola que pudiera comprar el turista. Si los hoteles de Málaga estuvieran todos al 100% de ocupación no estaría masificada la ciudad. Se masifica cuando se empiezan a llenar apartamentos que no están legalizados en ninguna parte.

-Las viviendas dan un servicio, por ejemplo, a familias, que los hoteles no consiguen cubrir. ¿Tienen los hoteles que adaptarse a la demanda?

-Por supuesto, ha habido abusos y una cosa no quita la otra. Yo he trabajado en apartamentos turísticos y las familias necesitaban sus cocinas, etcétera, pero eran legales.

-¿Cómo pueden competir los hoteles? Muchos incluso están prohibiendo ir con niños.

-Hay una demanda muy especializada y eso es un nicho de mercado, pero eso no altera el turismo. El hotel no puede luchar contra eso. Estamos en un libre mercado. Los hoteles se tienen que preocupar por dar un buen servicio, intentar adaptarse a las necesidades del cliente y renovarse como están haciendo la mayoría de hoteles en la Costa del Sol.

-¿Qué le parece el nuevo hotel de lujo que se quiere hacer en el puerto?

-Estoy a favor porque Málaga necesita un emblema de este tipo. Tenemos muchos museos, nos estamos modernizando y es propio tener ese edificio ahí.

-Por último, ¿qué retos tiene la Costa del Sol ante sí?

-Hacerle ver a todo el mundo la importancia del turismo. Tenemos asegurado el pan de nuestros hijos durante años porque hay clientes detrás. Sobre las infraestructuras, como un coche pinche en la autovía estás perdido para ir a Marbella porque no hay alternativa. Está la autopista pero ¿es de recibo pagar ese precio por seis kilómetros? Es una barbaridad y la Administración tendría que poner un tren por rail, colgado o como quieran. Hay que poner algo en la Costa para llegar incluso hasta Estepona o Algeciras porque llegar o volver a Marbella es una odisea.