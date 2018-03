"El turista de 'resort' de 30 euros la noche no es el que necesita Andalucía"

Hoy concluye la 53 edición de la ITB, la feria turística más importante de Alemania. Andalucía ha suscrito acuerdos con varios touroperadores como Thomas Cook o Gebeco y con aerolíneas como Easyjet. El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, destaca la presencia andaluza en Berlín.

-¿Qué balance hace de esta ITB?

-Un balance bueno por lo que hemos presentado y por el trabajo realizado por los técnicos. Hemos visto que seguimos siendo un destino de referencia para los alemanes, el principal en España dentro de la península ibérica al margen de Baleares y Canarias, y hemos visto que Andalucía empieza a conocerse en el mercado alemán no solo como un destino de sol y playa. Tenemos capacidad de crecer en otros segmentos como el cultural, la naturaleza o la gastronomía.

-Es llamativo que Andalucía, con una oferta complementaria mucho mayor que Canarias o Baleares, reciba históricamente menos turistas alemanes que las islas. ¿Cómo se les puede arañar cuota de mercado?

-Luchar contra marcas como las de Canarias o Baleares que están ya muy establecidas es muy difícil, pero poco a poco y marcándonos objetivos como ir consolidando nuestras cifras podemos crecer. Baleares y Canarias no tienen nuestra oferta complementaria y tenemos que saber vender eso en colaboración con todos los patronatos de turismo. En las islas por ejemplo no se pueden vender experiencias como la de El Caminito del Rey y hay que hacer hincapié en ello.

-Ustedes han comentado que prevén que en 2018 se alcancen los 1,4 millones de turistas alemanes en Andalucía, un 7% más. Los empresarios rebajan esas estimaciones por el resurgir de otros destinos mediterráneos. ¿Son ustedes muy optimistas?

-Somos realistas. Si vemos que Easyjet ha puesto dos rutas nuevas entre Alemania y Granada y Jerez, o la posibilidad que tenemos de crecer en segmentos específicos con mucho atractivo como el cultural, con unos turistas que pueden tener más poder adquisitivo, es un objetivo que se puede alcanzar. Respecto a la competitividad del resto de países del Mediterráneo es bueno que la situación se normalice, todos nos beneficiamos de que el Mediterráneo no tenga puntos de conflictividad y, por otra parte, el turista alemán tiene un alto grado de fidelidad al destino. Si nosotros conseguimos fidelizar a los alemanes que han venido a Andalucía y que inicialmente pensaban ir a otros destinos la afección será menor.

-Es difícil luchar con sitios como Turquía donde ofrecen noches en hoteles de cinco estrellas a 30 euros.

-Es que a lo mejor ese no es nuestro turista. Nosotros no vamos a turistas que solo vayan buscando esos precios bajos, sino a por turistas que valoren todo el destino, que no sea solo un viajero de resort todo incluido sino que quiera conocer lo que le rodea y en eso Andalucía es muy competitiva. El turista de 30 euros la noche no es el que necesita Andalucía.

-Siempre se ha reclamado primar la calidad sobre la cantidad de turistas. ¿Puede darse ahora la situación?

-Nosotros no hemos tenido un aporte grande de turistas de bajo coste, sino de turistas de gasto medio y tenemos que crecer en el que gaste más.

-Estamos en Berlín pero ¿qué promoción se va hacer en el conjunto de Alemania todo el año para captar más viajeros?

-Estamos en la ITB pero esto no es un trabajo de una sola feria. Tenemos un técnico que vive en Alemania que está continuamente buscando alianzas y solucionando los problemas que pueda tener el mercado alemán y nosotros apostamos por tener el máximo de promoción en los sitios donde pueda ser más útil. Vamos a hacer acciones directas con aerolíneas en Dresde, Munich, Francfort o Hamburgo así como con touroperadores como TSS Group. Vamos a segmentar mucho la promoción para que sea lo más eficaz posible.

-En la Costa del Sol hay preocupación por la quiebra de Air Berlín y la pérdida de conexiones aéreas. ¿Ve necesario fortalecer las rutas aéreas con Málaga?

-En Málaga fue donde tuvo mayor impacto la quiebra de Air Berlín, pero no teníamos una hiperdependencia de esa línea. De todas formas son rutas rentables y que otros quieren conseguir, por lo que no creo que vaya a disminuir de forma considerable el turismo hacia la Costa del Sol. Vemos que líneas como Easyjet quieren coger esos slots, tener base en Alemania y seguir apostando por Andalucía, no solo con lo que ya tiene sino también con nuevas rutas.

-Queda un año para que se aclaren los términos del Brexit. ¿Se va a volcar más Andalucía en el turismo alemán?

-Hay que ser prudentes con el Brexit y ver cómo se definen las relaciones entre Reino Unido y la Unión Europea. Nosotros no apostamos por el mercado alemán porque pueda sustituir en parte al descenso que pueda tener el británico, sino porque creemos que es un mercado de futuro, donde podemos crecer y son viajeros fieles. Hay crecimiento en Alemania, pero también en otros países centroeuropeos como Polonia.

-¿Qué perspectivas hay para Semana Santa?

-Buenas, pero depende mucho del mercado nacional y éste suele decidir a última hora. Hemos hecho una campaña especial.