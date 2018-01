Las últimas lluvias no frenan la entrada del decreto de sequía

El déficit hídrico de la provincia de Málaga sigue siendo prácticamente el mismo a pesar de las lluvias y nevadas de los últimos días. Razón suficiente para que la Junta de Andalucía retome la activación del decreto de sequía previsto, en principio, para las comarcas del Guadalhorce y la Axarquía. Las reservas hídricas continúan estando a un tercio de su capacidad, y en el caso del sistema Viñuela que abastece a los municipios del levante malagueño, la situación es aún peor, ya que pese a las precipitaciones de enero, el embalse está al 21,9 por ciento de su límite total.

Fue ayer el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, durante su visita a la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Teba quien confirmó que las últimas lluvias caídas han beneficiado "muy poco" a los pantanos y la entrada de agua ha sido "en una cantidad insuficiente para modificar la intención que tenemos de aprobar cuanto antes el decreto de sequía y las medidas que ello supone". Si bien como recordó, las lluvias de estos días sí han beneficiado a la agricultura, y a la ganadería especialmente, "pero la entrada de agua en los pantanos ha sido insuficiente", por lo que indicó que "nuestros planes siguen hacia adelante". De hecho, la directora general de Infraestructuras Hidráulicas continua trabajando con el sector en el desarrollo del decreto.

La Junta ultima el decreto que lleva aparejadas una batería de 115 iniciativas

Con respecto a la zona de Antequera, Fiscal apuntó que los pantanos están en torno al 30 por ciento, "en algunos están en mínimos históricos, y no podemos cambiar los objetivos porque no hay condiciones para ello". En este sentido, el consejero recordó que "claramente" el trasvase de la localidad cordobesa de Iznajar "eliminaría de raíz el problema de abastecimiento en la comarca de Antequera de manera radical", por lo que insistió en pedir al Gobierno central "una vez más, que sea sensible y ejecute este proyecto".

Este trasvase, según recordó está incluido en el Plan Hidrológico Nacional "por lo que entendemos que el Gobierno de España debería acometerlo ya, porque estamos hablando de agua para beber", señalando que los municipios que dependen de pantanos "no tienen problemas todavía y trabajamos para que no los haya, donde los hay es en los que dependen de otros recursos, básicamente de pozos".

En el decreto de sequía que está preparando la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio están recogidas una batería de 115 iniciativas, según adelantó Fiscal. Estás van aparejadas de una serie de medidas y obras como las que ya se han puesto en marcha en la Axarquía, limitando el riego a los agricultores en un 60 por ciento.