El último árbol que quede en pie

Me cuenta Chantal Maillard, alarmada, que en Cerrado de Calderón, donde vive desde hace más de 25 años, están llevando a cabo una tala masiva de árboles. Se están cargando el bosque, me dice. Lo que se anunció como la abertura de un cortafuegos de cinco metros en la calle Centaurea, dentro del plan municipal puesto en marcha este año a modo de prevención de incendios, se ha extendido a diversas zonas del barrio. La retirada de árboles es prácticamente diaria. Hubo un parón durante la Feria pero, terminada la misma, han vuelto los operarios con sus sierras. Chantal es escritora, Premio Nacional de Poesía, y durante muchos años fue profesora de Filosofía en la Universidad de Málaga. Se dirige a mí como una vecina más, afectada al igual que tantos otros por lo que el Ayuntamiento está haciendo junto a su casa; pero doy pistas sobre ella a quien no la ubique porque un servidor no conoce voz más firme, serena y cargada de razones que la suya. Chantal, cuya decisión de vivir y escribir en Málaga debería servir de motivo de orgullo a la ciudad, ha enviado una carta de denuncia sobre la situación al alcalde. Y me permito reproducir aquí unas líneas: "No, señor alcalde, no me diga que se trata de unas medidas contra incendios. Nunca les ha importado que en estas zonas (no son turísticas, evidentemente) las hierbas secas alcanzaran más de medio metro, nunca se han preocupado por podar, limpiar y desbrozar. ¿Qué cree que crecerá ahora sobre la tierra inerme que dejan sus máquinas sino pasto para incendios? Y, por otra parte, ¿qué lluvia atraerá el polvo? Le está quitando a nuestra tierra la poca humedad que le queda, señor alcalde. ¿Y llama a eso medidas contra-incendio?" Ya in situ, compruebo que Chantal tiene razón. El área más elevada y cercana a la autovía ha quedado ya en gran parte deforestada. Y conforme desciendo por la calle Olmos encuentro bocados a diestro y a siniestro, con extensiones taladas convertidas en sequerales. Uno imagina ciertas dosis de entusiasmo en los responsables de semejante catástrofe: si se trata de evitar incendios, lo mejor es que no haya bosque. Y, bien, esto es prácticamente lo que ha sucedido. Más o menos como en el Morlaco, aquí al lado. Aunque la impresión en Cerrado de Calderón es aún más dolorosa. Eso sí, curiosamente, a pesar del rasurado, encuentro que el barrio está igual de sucio. La última vez que anduve por aquí, la pasada primavera, encontré todas aquellas matas de hierbas secas a las que se refiere Chantal y también acumulaciones de plásticos en la ladera del monte, restos de botellones y demás detritus, que según me contó algún vecino llevaban allí meses. Y pensé que con toda aquella masa de fácil combustión el riesgo de incendio era más que serio. Ahora he vuelto a encontrar depósitos parecidos a escasos metros de las urbanizaciones, con lo que el riesgo de incendio perdura. Lo dicho: para prevenir, en lugar de limpiar, se llevan el bosque. Clavado. A Pepe Gotera y Otilio deben haberles dado alguna medalla.

Claro que donde hay árboles hay riesgo de incendios. Pero es un riesgo que asumen las ciudades a cambio de contar con masa forestal, cuya contribución al sostenimiento de las mismas ciudades nunca parecer haber quedado muy claro en Málaga. Es evidente que hay que tomar precauciones, pero de ahí a pelar el monte y masacrar las poblaciones de pinos hay un trecho considerable. Lo que sucede, ya se sabe, es que Málaga tiene una relación un tanto sui géneris con los árboles. De los 15.000 plantados en el plan de reforestación en el entorno urbano de Los Montes el año pasado, buena parte se han secado o se han quedado en el camino porque nadie se ha preocupado de regarlos ni de proteger los retoños. Para después del verano hay anunciados otros 20.000, que a ver lo que duran. Si el objetivo era plantar 70.000, todo apunta a que cuando acaben habrá que volver a empezar. Aunque para entonces igual alguien ve riesgo de incendios en el Camino de los Almendrales y decide talarlos, por si acaso. Ahora, al menos, el Ayuntamiento podrá instalar en Cerrado de Calderón esas extensiones de cemento que tanto le gustan y que se empeña en llamar plazas. Que aquí se nos da genial urbanizar el campo, oiga. Mientras, podremos ponerle nombre al último árbol que quede en pie. Se admiten apuestas.