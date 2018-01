"La única forma de que me presente es si hay encuestas que digan que es necesario"

Francisco de la Torre se hace querer. Sabedor de la posición de fuerza en la que se encuentra, tras 18 años al frente de la Alcaldía de Málaga, la de mayor postín de cuantas hoy mantienen los populares a nivel nacional, exprime este privilegio. En una vuelta de tuerca más en el ya extenso debate sobre la candidatura del PP a las municipales de 2019 en la capital de la Costa del Sol, el regidor aseguro ayer que para volver a optar a la vara de mando tendrá que ser el partido el que le convenza y no en cualquier circunstancia.

"Si el partido se plantea convencerme tendrá que hacerlo con datos, con información que solo las encuestas la dan; no sé si hay encuestas, si las hay mostrarlas y si no, hacerlas", afirmó, y apostilló: "la única forma de que yo pueda cambiar mi posición es que haya encuestas que digan que es necesario y si no las hay, hacerlas". Que se sepa, así al menos lo señala el propio regidor, ese trabajo demoscópico sondeando a los potenciales electores sobre las opciones de los futuribles alcaldables, incluido el propio De la Torre, no están sobre la mesa.

De la Torre, en la línea de lo ya expresado en otras ocasiones en los últimos meses, se ratificó en que su planteamiento personal es la de no volver a ser candidato. "Lo he dicho muchas veces", expuso, si bien dejó la puerta abierta a un cambio de parecer si así se lo demanda la organización. "Por precisar más digo que si el partido se piensa que es necesario que cambie esa posición tiene que demostrármelo, convencerme de ello".

El alcalde restó valor a los interrogantes que hoy por hoy se generan en torno a la candidatura con la que el PP acudirá a la cita de mayor de 2019. "El gobierno del día a día tiene que ocupar nuestra tarea, el 100%, cumplir el compromiso, que la ciudad siga avanzando", expuso De la Torre, quien fue apostilló: "lo otro no lo considero prioritario".

Preguntado por si tiene previsto solicitar una entrevista con los máximos diriges provincial y regional del PP, Elías Bendodo y Juan Manuel Moreno Bonilla, para zanjar esta cuestión, fue claro en su respuesta: "estoy en lo que estoy, en mi tarea diaria".

El mensaje lanzado por De la Torre se produce días después de que Bendodo, al que se ha venido apuntando como más que probable sucesor del alcalde como candidato en 2019, asegurase que debe ser el propio regidor el que comunique si finalmente quiere o no concurrir a los próximos comicios. "Si decide volver a presentarse, contará con mi apoyo. Haga lo que haga, tendrá mi apoyo", dijo el presidente provincial del PP, quien fue categórico al asegura que no tiene aspiración alguna a ser cabeza de cartel.