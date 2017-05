La lista de unidad del PSOE de Málaga recibe un respaldo masivo

Miguel Ángel Heredia subrayó que la candidatura que lidera refuerza "el compañerismo dentro del PSOE de Málaga y, por tanto, la unidad de nuestro colectivo político", si bien precisó que unidad no significa "uniformidad ni unicidad". "De sobra sabemos que la pluralidad revive la política", pero también que el desacuerdo "la inutiliza". "Entramos unidos y salimos más unidos si cabe, algo muy importante para el PSOE de Málaga", afirmó en su intervención. En su opinión, la lección que se debe extraer de la "cruenta batalla que muchos hemos sufrido" es que "el PSOE no se construye por familias, sino por principios ideológicos y con visiones de partido, quizás divergentes, pero nunca antagónicas".

Heredia: "Estaré donde mi partido me ponga"

El secretario general del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, dijo ayer antes del congreso provincial extraordinario que es un "hombre de partido", de modo que su futuro político estará "siempre" allí su formación política lo "ponga". "Estoy a disposición del partido para ocupar la posición me asigne", indicó. Heredia puso de relieve su actividad parlamentaria como secretario del grupo en el Congreso y subrayó el trabajo de los 84 diputados socialistas en el Congreso, actividad que "se empieza a plasmar en la subida electoral del PSOE". No obstante, no quiso desvelar si optará a revalidar este cargo, porque "ahora es el congreso federal, queda el regional y ya llegará el provincial".