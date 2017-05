Un 30% de los universitarios son controlados por sus parejas en la Red

Un 30% de los universitarios malagueños afirman que, en alguna ocasión, han sido controlados por sus parejas a través de internet e incluso un 20% aseguran que la persona con la que mantienen o han mantenido una relación sentimental les ha insultado y hasta ridiculizado a través de la redes sociales. Estas son dos de las conclusiones del estudio Jóvenes Universitarios ante la Violencia de Género en la Red que ha sido realizado por la asociación Ada Lovelace y la Fundación Alia2 con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga y que fue presentado ayer. Los datos han sido obtenidos de una encuesta realizada a 642 personas de la Universidad de Málaga de 18 a 23 años entre octubre y diciembre del año pasado.

Ver qué pone su pareja en whatsapp y a qué hora, con quién habla por esta vía y en las redes sociales, a quién invita o acepta como amigos, qué fotos cuelga, geolocalizarla... Eso es parte del acoso, pero hay personas que van incluso más allá. Un 15% de los jóvenes encuestados reconoce que su pareja o ex pareja ha usado sus contraseñas sin su consentimiento y ha entrado en sus contactos y mensajes. "Estamos ante la triste realidad de que hay personas que entienden que es lógico que controlen a sus parejas", lamentó Julio Andrade, delegado de Derechos Sociales del consistorio malagueño.

Del control se pasa muchas veces al insulto, se sea pareja o no. Un 41% de los universitarios encuestados señala que ha recibido alguna vez mensajes ofensivos a través de internet y un 30% reconoce que ha creado perfiles falsos para poder actuar con mayor impunidad. "Crear falsas identidades para hacer daño e insultar es una práctica muy habitual", subrayó Marta González, delegada de la fundación en Andalucía, quien hizo hincapié en que en internet "existen manuales para todo, desde como hacer claves IP para que no te rastreen o cómo comprar tarjetas para que no te identifiquen". "Al no haber fronteras en internet, hay informaciones que están reguladas en España pero no en otros países por lo que buscan servidores de otros estados", añadió. Eso dificulta, lógicamente, la tarea policial. Estos expertos resaltan que la juventud actual prácticamente ha nacido con internet debajo del brazo, de forma que ven habitual su uso aunque haya elementos que a las personas de mayor edad les puedan resultar chocantes. Por ejemplo, el 70% de los universitarios reconocen que tienen en sus perfiles de redes sociales a personas que no conocen y el 60% afirman que se han citado con personas que han conocido vía on line.